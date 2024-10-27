لاتسيو يستعيد التوازن في إيطاليا



روما (أ ف ب)



استعاد لاتسيو توازنه بفوزه على ضيفه جنوى 3-0، في المرحلة التاسعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكر لاتسيو بالتسجيل، وتحديداً منذ الدقيقة 18، عبر المهاجم الهولندي تيجاني نوسلين، إثر تمريرة من البرتغالي نونو تافاريش، لكنه انتظر الدقائق الأخيرة لتأمين انتصاره بهدفين للدولي الإسباني السابق بيدرو (86) والأوروجوياني ماتياس فيسينو (90+5).

وهو الفوز الخامس للاتسيو هذا الموسم، وجاء عقب خسارته أمام مضيفه يوفنتوس 0-1 في المرحلة الماضية.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس، فيما مني جنوى الذي أعلن قبل المباراة أنه سيحاول التعاقد مع المهاجم الدولي السابق المشاكس ماريو بالوتيلي، بخسارته الخامسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

وأكد المدير الرياضي لجنوى أن بالوتيلي سيعود إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى، منذ ظهوره الأخير قبل أربع سنوات، و«باستثناء أي مفاجآت، فإنه سيكون لاعباً في جنوى (الاثنين)».

ومن المرجح أن يظهر بالوتيلي أمام فيورنتينا الخميس.

ويعاني جنوى من إصابة سبعة لاعبين من بينهم المهاجمون البرازيلي جونيور ميسياس والبرتغالي فيتينيا والغاني كايليب إيكوبان، وقرر المجازفة باللاعب الحر بالوتيلي الذي لعب آخر مرة في الدوري الإيطالي مع بريشيا، قبل أربع سنوات، وكان الموسم الماضي مع أضنة ديميرسبور التركي.

وتعادل بارما مع إمبولي بهدف للكونغولي جابريال شاربنتييه (80)، مقابل هدف للفرنسي وويو كوليبالي (35 خطأ في مرمى فريقه).

وأهدر الفرنسي أنج-يوان بوني فرصة منح النقاط الثلاث لبارما، عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة 84.

كما تعادل مونزا مع فينيتسيا بهدفين لليوناني يورجيوس كيرياكوبولوس (23)، والبوسني ميلان ديوريتش (44)، مقابل هدفين للأيسلندي ميكايل إيجيل إيليرتسون (15)، والنمساوي ميكايل سفوبودا (39).

وأكمل مونزا المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه الفرنسي وارين بوندو لتلقيه إنذارين.