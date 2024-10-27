الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البايرن يداوي «الجراح القارية» بـ «خماسية محلية»

البايرن يداوي «الجراح القارية» بـ «خماسية محلية»
27 أكتوبر 2024 21:05

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يدين الإساءات ضد لاعبي برشلونة
قائد ريال مدريد يحتفل في أبوظبي «ليلة الكلاسيكو»


داوى بايرن ميونيخ جراحه القارية، وفجَّر جام غضبه، مستعيداً الصدارة، بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة في ختام المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي الفرنسي مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26)، قبل أن يضرب بقوة في الثانية بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنجليزي هاري كين (58) ولوروا سانيه (65) والفرنسي كينجسلي كومان (71).
وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني إلى سكة الانتصارات، عقب الخسارة المذلة أمام مضيفهم برشلونة الإسباني 1-4 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.
وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية، وحقق فوزه الثاني توالياً عقب تعادلين متتاليين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.
وهو الفوز السادس للعملاق البافاري في البوندسليجا هذا الموسم، فاستعاد الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف أمام لايبزج الفائز على ضيفه فرايبورج 3-1، علماً أنهما الفريقان الوحيدان من دون خسارة حتى الآن هذا الموسم.
وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل منذ بداية المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل عبر وافده الجديد من كريستال بالاس الإنجليزي أوليسيه من ركلة حرة رائعة بيسراه (16).
وعزز موسيالا الذي لعب أساسياً في التشكيلة، بعد تعافيه مطلع الأسبوع من الإصابة، تقدم بايرن ميونيخ بعد عشر دقائق برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة من يوزوا كيميش (26).
واندفع بوخوم مطلع الشوط الثاني، بحثاً عن تقليص الفارق، لكن كين وجَّه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث، عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من موسيالا داخل المنطقة، فسددها بيسراه في الزاوية التسعين للحارس باتريك دريفيس (58).
وهو الهدف التاسع لكين في الدوري هذا الموسم، فلحق بمهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش إلى صدارة لائحة الهدافين.
وعزز سانيه، بديل أوليسيه، بالهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس دريفيس (65).
وحذا حذوه الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للمرمى (71).

 

الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
هاري كين
برشلونة
جمال موسيالا
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تعلن إحباط محاولة توغل عبر الحدود من أوكرانيا
اليوم 23:35
طعام صحي
الترفيه
إرشادات جديدة للوقاية من السكتة الدماغية
اليوم 23:24
ناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان في بلغاريا
الأخبار العالمية
حزب من يمين الوسط يتصدر انتخابات البرلمان في بلغاريا
اليوم 23:13
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
الرياضة
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
اليوم 23:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©