البايرن يداوي «الجراح القارية» بـ «خماسية محلية»



برلين (أ ف ب)



داوى بايرن ميونيخ جراحه القارية، وفجَّر جام غضبه، مستعيداً الصدارة، بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة في ختام المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي الفرنسي مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26)، قبل أن يضرب بقوة في الثانية بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنجليزي هاري كين (58) ولوروا سانيه (65) والفرنسي كينجسلي كومان (71).

وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني إلى سكة الانتصارات، عقب الخسارة المذلة أمام مضيفهم برشلونة الإسباني 1-4 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية، وحقق فوزه الثاني توالياً عقب تعادلين متتاليين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.

وهو الفوز السادس للعملاق البافاري في البوندسليجا هذا الموسم، فاستعاد الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف أمام لايبزج الفائز على ضيفه فرايبورج 3-1، علماً أنهما الفريقان الوحيدان من دون خسارة حتى الآن هذا الموسم.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل منذ بداية المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل عبر وافده الجديد من كريستال بالاس الإنجليزي أوليسيه من ركلة حرة رائعة بيسراه (16).

وعزز موسيالا الذي لعب أساسياً في التشكيلة، بعد تعافيه مطلع الأسبوع من الإصابة، تقدم بايرن ميونيخ بعد عشر دقائق برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة من يوزوا كيميش (26).

واندفع بوخوم مطلع الشوط الثاني، بحثاً عن تقليص الفارق، لكن كين وجَّه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث، عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من موسيالا داخل المنطقة، فسددها بيسراه في الزاوية التسعين للحارس باتريك دريفيس (58).

وهو الهدف التاسع لكين في الدوري هذا الموسم، فلحق بمهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش إلى صدارة لائحة الهدافين.

وعزز سانيه، بديل أوليسيه، بالهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس دريفيس (65).

وحذا حذوه الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للمرمى (71).