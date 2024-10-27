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الرياضة

سفارة الدولة في برازيليا تنظم النسخة الثانية من «ماراثون الإمارات»

سفارة الدولة في برازيليا تنظم النسخة الثانية من «ماراثون الإمارات»
27 أكتوبر 2024 21:30

 
برازيليا (وام)


نظمت سفارة دولة الإمارات في برازيليا النسخة الثانية من ماراثون «سباق الإمارات»، بمشاركة أكثر من 2000 متسابق، من مختلف الفئات العمرية، ومن أصحاب الهمم، والذي هدف هذا العام إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه على كوكب الأرض، بما يتماشى مع «مبادرة محمد بن زايد للماء»، التي تهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلة ندرة المياه العالمية، من خلال دعم وتطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة، ورفع مستوى الوعي بتحديات ومخاطر ندرة المياه، وإدراجها على جدول الأعمال العالمي.
وألقى صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية كلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشاد من خلالها بعمق العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تربط بين البلدين والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
كما أشار إلى أهمية هذا الحدث مسلطاً الضوء على أنه ليس مجرد احتفال بالرياضة والصحة، بل هو أيضاً تعبير عن الالتزام بإحدى القضايا الأكثر أهمية التي يواجهها عالمنا اليوم وهي الحفاظ على المياه، مشيداً بـ «مبادرة محمد بن زايد للماء» التي أُطلقت في فبراير من هذا العام، بهدف زيادة الوعي بأهمية وضع مشكلة ندرة المياه على الأجندة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لا سيما مع البرازيل، لمواجهة هذا التحدي العاجل.

 

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وأضاف: «استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي نجح في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي، وتوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يعد أحد أبرز إنجازات المؤتمر، وفي العام المقبل ستستضيف البرازيل COP30، كما أن البلدين سيعملان معاً في إطار مبادرة «ترويكا» لتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التحديات العالمية، ومن خلال هذه الفعالية الرياضية نجتمع مرة أخرى متوحدين بقيمنا وبحرصنا المشترك على زيادة الوعي حول حماية البيئة للأجيال المقبلة».

 

الإمارات
البرازيل
برازيليا
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