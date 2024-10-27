شباب الأهلي يكسب الشارقة بـ «ثنائية»

معتصم عبدالله (دبي)

انتزع شباب الأهلي صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما نجح في إلحاق الخسارة الأولى في الموسم بضيفه الشارقة 2-1، في قمة ختام «الجولة السادسة»، باستاد راشد، وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل ثنائية «الفرسان» سردار أزمون في الدقيقة 55، وكارتابيا من «ضربة جزاء» في الدقيقة 87، فيما أحرز «البديل» جويلهرم سوسيجان هدف الشارقة في الدقيقة 97، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى «18 نقطة» في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تراجع «الملك» إلى «الوصافة» وله «15 نقطة».

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول، رغم الاندفاع الكبير من هجوم الفريقين، حيث سنحت الفرصة الأبرز لأصحاب الأرض، من محاولة المهاجم سردار أزمون من تسديدة داخل المنطقة، بعد توغل ناجح لـ «القائد» كارتابيا من الجهة اليمنى، مرت قريبة من مرمى الحارس عادل الحوسني الدقيقة 6.

في المقابل، انتظر كايو لوكاس نجم الشارقة حتى الدقيقة 22، ليقود التهديد الأول على مرمى الحارس حمد المقبالي من تسديدة داخل المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، افتتح سردار أزمون التسجيل لـ «الفرسان» في الدقيقة 55 من تسديدة داخل المنطقة، مترجماً تمريرة بالا «المتقنة» بعد استخلاص ناجح للكرة من لاعبي الشارقة، وهو الهدف العاشر لأزمون في مباراته العاشرة مع «الفرسان» في كل المسابقات.

وأضاف فيدريكو كارتابيا قائد «الفرسان» الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 87، بعد عرقلة بالا المندفع في هجمة معاكسة، وتسبب الهدف الثاني في إشعال أجواء الدقائق الأخيرة، بعد قرار الحكم أحمد سالم خلفان إشهار البطاقة الحمراء لمهاجم شباب الأهلي «المستبدل» سردار أزمون، والروماني كوزمين مدرب الشارقة.

وقلص «البديل» جويلهرم سوسيجان الفارق بتسجيله الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 97، بعد كرة هيأها المدافع «البديل» ماورو كاتنيك، واستمرت الإثارة إلى الدقيقة 106، والتي شهدت طرد حارس الشارقة عادل الحوسني بالبطاقة الحمراء، بعد تصديه لكرة خارج المنطقة، قبل نهاية المباراة بفوز «الفرسان».