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الرياضة

تين هاج يشكو من «ظلم التحكيم»

تين هاج يشكو من «ظلم التحكيم»
27 أكتوبر 2024 22:45

 
لندن (د ب أ)

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بدا إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد محبطاً من قرارات حكم مباراة وستهام يونايتد التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1-2 ضمن الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
صرح تين هاج عبر شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أشعر بالظلم للمرة الثالثة هذا الموسم، كان يجب أن نسجل الأهداف ونتقدم بهدفين أو ثلاثة بعدما صنعنا الكثير من الفرص».
وأضاف «في الشوط الثاني سمحنا لهم بالدخول في أجواء اللقاء، وعندما تتأخر بهدف، فالفريق يكون بحاجة لإظهار شخصيته من أجل العودة للمباراة مجدداً، ونجحنا في ذلك، ولكن احتسبت ضدنا ركلة جزاء ظالمة».
وأضاف المدرب الهولندي «لم أر المخالفة بشكل واضح، ولكن في بداية الموسم كانت التعليمات لحكام تقنية الفيديو (الفار) بالتدخل في الحالات الواضحة، وهذه الحالة لم تكن خطأ واضح لحكم الساحة».
وتابع «أنا محبط للغاية، ولكن لا يمكننا فعل شيء، يجب أن نجمع النقاط، وأن نحاسب أنفسنا بسبب عدم استغلال الفرص في مباراة قدمنا خلالها أداءً جيداً، فالخسارة بهذا السيناريو تولد شعوراً سيئاً».
وأتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته «لقد تحدثت بالفعل مع الحكام، ولكن لا مجال للتراجع عن القرار، وهذا وارد في كرة القدم، إنها المرة الثالثة التي أشعر فيها بالظلم هذا الموسم، مما يؤثر على فريقنا ونتائجه وترتيبه في جدول المسابقة، إنها ظاهرة ليست جيدة».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
وستهام
ايريك تن هاج
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