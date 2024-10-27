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الرياضة

نيس يضرب موناكو!

نيس يضرب موناكو!
27 أكتوبر 2024 22:48

 
باريس (أ ف ب)

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ألحق نيس بجاره وضيفه موناكو الهزيمة الأولى هذا الموسم، وذلك بعدما استفاد من تفوقه العددي، فحسم ديربي «كوت دازور» 2-1، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حارماً فريق الإمارة من التربع على الصدارة ولو مؤقتاً.
ودخل موناكو اللقاء على خلفية 11 مباراة من هزيمة هذا الموسم، بينها ثلاث في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس بمواصلة هذه السلسلة، كي يزيح سان جيرمان حامل اللقب عن الصدارة.
لكن نيس كانت له كلمته، محققاً فوزه الأول على جاره في ملعبه منذ 7 مارس 2020، حين خرج منتصراً 2-1 أيضاً في لقاء أكمله موناكو بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش.
وعلى غرار تلك المباراة، كان موناكو البادئ بالتسجيل بواسطة البلجيكي بريل إمبولو من هجمة مرتدة وتمريرة بينية من ماغنيس أكليوش (39).
لكن نيس أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بكرة رأسية لإيفان جيسان إثر ركلة حرة (1+45)، رافعاً رصيده الشخصي إلى 5 أهداف.
وتعرض موناكو لضربة قاسية بطرد مدافعه البرازيلي فاندرسون بالإنذار الثاني (4+45).
وحاول نيس الاستفادة من التفوق العددي، لكنه لم يصل إلى الشباك، حتى الدقيقة 71، حين تمكن البديل جايتان لابورد من خطف هدف الفوز الثالث فقط لفريقه هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فريقه الإمارة عند 20 في المركز الثاني.

الدوري الفرنسي
موناكو
باريس سان جيرمان
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