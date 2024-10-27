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الرياضة

«الارتجاج» يُبعد مدافع الأهلي أمام العين

«الارتجاج» يُبعد مدافع الأهلي أمام العين
27 أكتوبر 2024 22:51

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن النادي الأهلي المصري غياب مدافعه يوسف أيمن، عن مواجهة العين الإماراتي «الثلاثاء»، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتننتال للأندية لكرة القدم.
وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الجهاز الطبي للفريق فضل خروج اللاعب من الحسابات الخاصة بمباراة العين القادمة، وإلزامه باستكمال البروتوكول الطبي، بعد إصابته بارتجاج خفيف في الرأس الذي تعرض له في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس الماضي.
وأضاف أن الحالة الطبية للاعب مستقرة في الوقت الحالي، ولكن يجب استكمال البروتوكول الطبي الخاص بالإصابة، على الرغم من الاطمئنان عليه وفق الفحوصات اللازمة.
وأوضح أن يوسف أيمن يؤدي برنامجاً استشفائياً منفرداً في الجيم، على هامش التدريبات، ويبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة العين القادمة.
وشدد على أن المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، بدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن تعافى من آلام الأنكل التي صاحبته مؤخراً، وبدأ الانتظام التدريجي في التدريبات وفق البرنامج الطبي المحدد له مسبقاً.

 

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