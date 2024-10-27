الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فالنسيا يرفض مغادرة قاع «الليجا»!

فالنسيا يرفض مغادرة قاع «الليجا»!
27 أكتوبر 2024 22:55

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يدين الإساءات ضد لاعبي برشلونة
قائد ريال مدريد يحتفل في أبوظبي «ليلة الكلاسيكو»


فرط فالنسيا بفوزه الثاني هذا الموسم، واكتفى بالتعادل مع مضيفه خيتافي 1-1، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل فالنسيا اللقاء على خلفية انتصار وحيد في مبارياته الـ17 الأخيرة في الدوري، امتداداً من الموسم الماضي، وكان على جيرونا 2-0 في المرحلة السادسة.
وبدا أن «الخفافيش» في طريقهم للعودة من ضواحي مدريد بالنقاط الثلاث، بعدما تقدموا على مضيفيهم منذ الدقيقة 36، عبر الأرجنتيني إنتسو بارينيتشيا، وحتى الثواني الأخيرة، قبل أن تحتسب ضدهم ركلة جزاء تسبب بها البلجيكي ماكسيميليانو كوفرييز للمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأوروجوياني ماورو أرامباري بنجاح (90).
وبتعادله الرابع هذا الموسم، بقي فالنسيا في قاع الترتيب بسبع نقاط، مقابل عشر لخيتافي في المركز الخامس عشر.
وحقق ليجانيس، العائد بين الكبار بعد أربعة مواسم في الدرجة الثانية، فوزه الثاني وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه سلتا فيجو 3-0.
وأضاف ليجانيس هذا الفوز إلى الذي حققه خلال المرحلة الثانية في 25 أغسطس على لاس بالماس (2-1)، رافعاً بذلك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف سلتا فيجو الذي مني بهزيمته السادسة.
وللمرة الأولى منذ مايو 2019 ضد إشبيلية (3-0 أيضاً)، خرج ليجانيس منتصراً بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في دوري الدرجة الأولى، وذلك بفضل دييجو جارسيا (59) والبديلين الصربي داركو براشاناتس (78) وسيرخيو جونساليس (82) الذين تناوبوا على تسجيل الأهداف.

الدوري الإسباني
فالنسيا
خيتافي
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تعلن إحباط محاولة توغل عبر الحدود من أوكرانيا
اليوم 23:35
طعام صحي
الترفيه
إرشادات جديدة للوقاية من السكتة الدماغية
اليوم 23:24
ناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان في بلغاريا
الأخبار العالمية
حزب من يمين الوسط يتصدر انتخابات البرلمان في بلغاريا
اليوم 23:13
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
الرياضة
الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
اليوم 23:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©