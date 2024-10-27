فالنسيا يرفض مغادرة قاع «الليجا»!



مدريد (أ ف ب)



فرط فالنسيا بفوزه الثاني هذا الموسم، واكتفى بالتعادل مع مضيفه خيتافي 1-1، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فالنسيا اللقاء على خلفية انتصار وحيد في مبارياته الـ17 الأخيرة في الدوري، امتداداً من الموسم الماضي، وكان على جيرونا 2-0 في المرحلة السادسة.

وبدا أن «الخفافيش» في طريقهم للعودة من ضواحي مدريد بالنقاط الثلاث، بعدما تقدموا على مضيفيهم منذ الدقيقة 36، عبر الأرجنتيني إنتسو بارينيتشيا، وحتى الثواني الأخيرة، قبل أن تحتسب ضدهم ركلة جزاء تسبب بها البلجيكي ماكسيميليانو كوفرييز للمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأوروجوياني ماورو أرامباري بنجاح (90).

وبتعادله الرابع هذا الموسم، بقي فالنسيا في قاع الترتيب بسبع نقاط، مقابل عشر لخيتافي في المركز الخامس عشر.

وحقق ليجانيس، العائد بين الكبار بعد أربعة مواسم في الدرجة الثانية، فوزه الثاني وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه سلتا فيجو 3-0.

وأضاف ليجانيس هذا الفوز إلى الذي حققه خلال المرحلة الثانية في 25 أغسطس على لاس بالماس (2-1)، رافعاً بذلك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف سلتا فيجو الذي مني بهزيمته السادسة.

وللمرة الأولى منذ مايو 2019 ضد إشبيلية (3-0 أيضاً)، خرج ليجانيس منتصراً بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في دوري الدرجة الأولى، وذلك بفضل دييجو جارسيا (59) والبديلين الصربي داركو براشاناتس (78) وسيرخيو جونساليس (82) الذين تناوبوا على تسجيل الأهداف.