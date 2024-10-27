صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال



لندن (أ ف ب)



أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في ملعب أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي، بإدراكه التعادل 2-2، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية على صعيدي الدوري ودوري أبطال أوروبا، كان فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في طريقه لهزيمة ثانية هذا الموسم، بعد أولى ضد نوتنجهام فوريست في 14 سبتمبر.

لكن صلاح أنقذ الموقف بهدف قبل دقائق معدودة على النهاية، من دون أن يكون ذلك كافياً لإعادة فريقه إلى الصدارة، بعدما بات متخلفاً بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على ساوثهامبتون 1-0.

وفي الجهة المقابلة، فشل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في تحقيق الفوز لمرحلة ثانية توالياً بعدما سقط قبل أسبوع أمام بورنموث 0-2، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أستون فيلا المتعادل بدوره مع بورنموث 1-1.

وكانت البداية مثالية بالنسبة لأرسنال، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بهدف رائع لبوكايو ساكا الذي وصلته الكرة من بن وايت في العمق، فدخل منطقة الجزاء وتلاعب بالأسكتلندي أندي روبرتسون، قبل أن يسددها صاروخية من زاوية صعبة في شباك الحارس الأيرلندي كاومين كيليهير.

وبعد فرصة ضائعة لصلاح، نجح القائد قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في إطلاق المواجهة من نقطة الصفر بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية وتمريرة بالرأس من الكولومبي لويس دياز (18).

وتبادل بعدها الفريقان الفرص التي كانت بوفرة من جانب أرسنال، عبر الإسباني ميكل ميرينو وساكا والبرازيلي جابريال مارتينيلي، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 43، حين استعاد المضيف اللندني التقدم بكرة رأسية لميرينو، إثر ركلة حرة نفذها ديكلان رايس.

وفي الشوط الثاني، تعرض أرسنال لضربة بإصابة مدافعه البرازيلي جابريال مباشرة، بعد فرصة خطيرة لليفربول عبر صلاح، ما اضطر أرتيتا إلى استبداله بالبولندي ياكوب كيفيور (54).

وبعد تسديدة من خارج المنطقة لترنت ألكسندر أرنولد مرت بجانب القائم، أجرى ليفربول ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث زج سلوت بكل من المجري دومينيك سوبوسلاي واليوناني كوستاس تسيميكاس والهولندي كودي خاكبو على حساب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وروبرتسون ودياس توالياً (63).

لكن شيئاً لم يتغير في النتيجة، رغم محاولة لصلاح الذي سدد في الحارس الإسباني دافيد رايا، ثم سقطت الكرة أمام زميله كورتيس جونز الذي عجز بدوره في إيداعها الشباك (71).

وتعرض أرسنال لضربة أخرى بإصابة الهولندي جوران تيمبر الذي اضطر لترك مكانه في الدفاع لمايلز لويس-سكيلي (76)، وذلك قبيل تمكن ليفربول من إدراك التعادل بوساطة صلاح الذي وصلته الكرة من الأوروجوياني داروين نونييز إثر هجمة مرتدة (81)، فسجل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.