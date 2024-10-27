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الرياضة

الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!

الإنتر ويوفنتوس.. القمة تهطل أهدافاً!
27 أكتوبر 2024 23:12

 
ميلانو (رويترز)

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تعادل الإنتر مع ضيفه يوفنتوس 4-4، في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما أحرز بيوتر جيلينسكي ضربتي جزاء، وسجل «البديل» كينان يلديز هدفين قرب النهاية، ليضمن نقطة للفريق الزائر.
وشهد الشوط الأول خمسة أهداف، بدأت بحصول ماركوس تورام على ضربة جزاء نفذها زميله جيلينسكي بنجاح، ليمنح الإنتر التقدم بعد 15 دقيقة.
وأدرك يوفنتوس التعادل بعد 5 دقائق، عن طريق دوسان فلاهوفيتش، ثم جعل زميله تيموثي ويا النتيجة 2-1 في الدقيقة 26.
ونجح هنريخ مخيتاريان في إدراك التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يسجل جيلينسكي من ضربة جزاء أخرى بعدها بدقيقتين ليتقدم الإنتر 3-2 مع نهاية الشوط الأول.
وبدأ الشوط الثاني بقوة، وفي الدقيقة 53، سجل دينزل دمفريس هدفا بعد ركلة ركنية، ليضاعف تقدم الإنتر، لكن كينان يلديز قلص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 71، وتمكن من إدراك التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية ليجعل النتيجة 4-4.
ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 18 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر، ويحتل يوفنتوس المركز الثالث وله 17 نقطة. 

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