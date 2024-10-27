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الرياضة

«الياسات» مسابقات بحرية وتراثية

«الياسات» مسابقات بحرية وتراثية
28 أكتوبر 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظِّم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «الياسات» على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية إجمالية تبلغ نحو ستة ملايين درهم.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور الرياضات البحرية التراثية، وترسيخ الجهود التي تبذلها الإمارات للحفاظ على التراث الإنساني الثقافي غير المادي، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية. ويقدِّم المهرجان مسابقات بحرية ورياضية تراثية وحديثة عدّة، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات المجتمعية والترفيهية الهادفة التي تناسب جميع الأعمار، وتشمل «سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، و«سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً»، و«سباق الياسات للريجاتا (القوارب الشراعية الحديثة فئة الأوبتمست والليزر)».

هيئة أبوظبي للتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الياسات
الظفرة
الرياضات البحرية
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