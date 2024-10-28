خربين.. «الهدف 73»

سلطان آل علي (دبي)

انفرد عمر خربين مهاجم الوحدة بصدارة هدافي دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة السادسة، وذلك بعد تسجيله 8 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل «هاتريك» أمام كلباء ليقود فريقه للفوز 3-1، وهو ثاني «هاتريك» له هذا الموسم بعد ثلاثيته أمام شباب الأهلي، رغم خسارة فريقه في تلك المباراة بنتيجة 4-5.

وبهذه الأهداف الغزيرة، رفع خربين رصيده التهديفي مع الوحدة إلى 49 هدفاً في الدوري منذ انضمامه، ولا شك أنّ تأثير خربين في الفريق واضح؛ فمنذ بداية الموسم الماضي، ساهم بـ36 هدفاً من أهداف الوحدة البالغة 78 هدفاً، أي بنسبة 46%، وهو رقم كبير يعكس اعتماد الوحدة عليه كلاعب أساسي في الهجوم، وقد ساهم في 27 مباراة من أصل 40، مما يدل على تأثيره الكبير في مختلف المباريات.

أمام أبرز الفرق، يظهر خربين بشكل لافت، فقد ساهم في تسجيل 6 أهداف ضد الوصل، و5 أهداف ضد شباب الأهلي، وهو أمر لا يسهل تحقيقه ضد فريقين من نخبة النخبة والمنافسين على الألقاب بقوة، ويأتي بعدهما المساهمة في 4 أهداف أمام كل من كلباء والإمارات، هذا التنوع الذي يعكس قدرة اللاعب على تقديم أداء قوي أمام مختلف المنافسين، سواء في المباريات الحاسمة أو المواجهات العادية.

وبلغ مجموع أهداف خربين في «دورينا» 73 هدفاً خلال 113 مباراة، بمعدل هدف كل مباراة ونصف، ويعد هذا المعدل ضمن المعدلات التهديفية العالية جداً ويعكس حضور خربين بشكل مستمر وندرة غيابه عن التسجيل، وقد توزعت أهدافه على الوحدة (49) والظفرة (17) وشباب الأهلي (7)، وقد حقق لقب الدوري مع الفرسان في 2022-2023.

مع استمراره في تسجيل الأهداف والمساهمة، يُتوقع أن يواصل خربين تصدره لقائمة الهدافين، ليكون أحد أبرز المرشحين لجائزة هداف الدوري، ومواصلة التأثير بشكل كبير في نتائج الوحدة هذا الموسم.