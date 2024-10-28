الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أرسنال: أداء الفريق كان استثنائياً أمام ليفربول

مدرب أرسنال: أداء الفريق كان استثنائياً أمام ليفربول
28 أكتوبر 2024 10:05


لندن (د ب أ)
أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بالطاقة التي تحلّى بها فريقه وكفاءته، بعد أن تغلب على الإصابات والتغييرات الاضطرارية، خلال مواجهة ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
محمد صلاح يكتب التاريخ في «البريميرليج»
صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال

وتعادل أرسنال مع ضيفه ليفربول 2 / 2، في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة العريقة، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر).
واضطر أرتيتا، الذي افتقد بالفعل خدمات ويليام ساليبا بسبب الإيقاف، وريكاردو كالافيوري بداعي الإصابة، لإجراء المزيد من التغييرات في خط دفاعه، عندما خرج جابرييل بسبب الإصابة، وكان لزاماً عليه استبدال جورين تيمبر أيضاً، لكن رباعي دفاع أرسنال، الذي شارك معاً للمرة الأولى، تصدى لهجوم ليفربول الذي لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط في الشوط الثاني، استغلها المصري محمد صلاح ليمنح الضيوف التعادل.
وقال أرتيتا بعد المباراة: «أعتقد أن الأداء بشكل عام مع كل الظروف التي مررنا بها كان إيجابياً للغاية، هناك الكثير من الأشياء الرائعة، ولكن من المخيب للآمال عدم الفوز، لأنني اعتقدت أننا كنا الفريق الأفضل».
وأضاف المدرب الإسباني «لقد سيطرنا على المباراة بشكل كبير، وحصلنا على عدة فرص للتسجيل، ولم يتهدد مرمانا بأي شيء حقاً، حيث سجل ليفربول هدفيه من الفرصتين الوحيدتين اللتين سنحتا له».
وشدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال، «مع كل ما مررنا به في الأسابيع القليلة الماضية، ومع كل الإصابات والمواقف التي واجهناها، كان الفريق استثنائياً». أوضح مدرب أرسنال «الطاقة التي خلقناها، والطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء أمام متصدر الترتيب، كل هذا يقول الكثير عن مدى رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية، وكذلك الجودة التي نمتلكها».
وأبدى أرتيتا سعادته أيضاً برؤية مواطنه ميكيل ميرينو يسجل هدفه الأول لأرسنال، في مباراته الثانية فقط في الدوري الإنجليزي مع الفريق الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وصرح أرتيتا، «أعتقد أنه كان إيجابياً للغاية. يمكنك أن ترى أنه دخل في إيقاع اللعب، وفهم ما لديه، وفي مباراة كبيرة مثل هذه، كان على قدر المسؤولية. لقد قدمنا عرضاً رائعاً».

أرسنال
ليفربول
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
مجموعة أماني "TVR" تفتتح معرضها السادس والثلاثين في أبوظبي
اقتصاد
مجموعة أماني "TVR" تفتتح معرضها السادس والثلاثين في أبوظبي
اليوم 12:56
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد..«الثقافة والسياحة – أبوظبي» تُنظّم النسخة العاشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد..«الثقافة والسياحة – أبوظبي» تُنظّم النسخة العاشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
اليوم 12:23
إصابة نجم السلة الأميركي ستيفن كوري بالتواء في كاحل القدم
الرياضة
إصابة نجم السلة الأميركي ستيفن كوري بالتواء في كاحل القدم
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©