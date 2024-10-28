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الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يستعد للدفاع عن لقب الدوري

«سيدات أبوظبي الرياضي» يستعد للدفاع عن لقب الدوري
28 أكتوبر 2024 10:21

أبوظبي (الاتحاد)
طوى فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، ملف الدور ربع النهائي لبطولة أبطال آسيا، وبدأ الإعداد للمرحلة الأولى من بطولة دوري الإمارات، التي يحمل لقبها الذهبي لمواسم عدة، بعدما تأهل بكل جدارة سفيراً للأندية العربية النسائية في مرحلة ربع النهائي الآسيوي، التي تنطلق مبارياتها يومي 22 و23 مارس المقبل، بينما تقام منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي لتلك البطولة، في الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل.
وشهدت تدريبات حامل لقب دوري السيدات، التي تجرى بملاعب جزيرة الحديريات السياحية في أبوظبي، بإشراف لاعبه الفريق السابقة مؤسس كرة القدم النسائية الإماراتية في عام 2005، المدربة سارة حسنين والطاقم المساعد مشاركة أكثر من 30 لاعبة، استعداداً للمشاركة في مسابقة الدوري المحلي الذي انطلقت مبارياته أمس الأول.
وخاض الفريق عدة مباريات تجريبية مع فرق المرحل العمرية بالنادي، استعداداً لخوض أول مباراة له في المسابقة، التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 10 أندية وهي، ناشئات الإمارات، ليوني، إي إف سي، أمباير، بريسشن، بنات إف سي، بي إس أيه، جو برو، مبادرة، ونادي أبوظبي الرياضي حامل اللقب الذي يواجه في أولى مبارياته الدورية فريق بنات إف سي، وذلك يوم السبت 16 نوفمبر المقبل بملعبه في أبوظبي.

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