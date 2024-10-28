الكرة الذهبية.. فينيسيوس يحطم أرقاماً قياسية لـ«الريال» و«الليجا»

مراد المصري (أبوظبي)

بدأ العد التنازلي لتسلم البرازيلي فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية، في الحفل الذي يقام الليلة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الفوز الذي سيعزز الأرقام القياسية والتفوق التاريخي، سواء لناديه ريال مدريد، أو مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

وسيصبح ريال مدريد أكثر نادٍ يحقق لاعبوه الفوز بهذه الجائزة في 13 مناسبة مختلفة، متجاوزاً برشلونة صاحب 12 مرة، كما أن «الملكي» أكثر من قدَّم لاعبين يعتلون المنصة، وسيصل عددهم إلى 9 مع البرازيلي، واللافت أن سبعة منهم حققوا الفوز في الألفية الجديدة، وهم: لويس فيجو 2000، رونالدو نازاريو 2002، فابيو كانافارو 2006، كريستيانو رونالدو 2013، 2014، 2016 و2017، لوكا مودريتش 2018 وكريم بنزيمة 2022، بانتظار فينيسيوس هذه الليلة بلقب 2024.

وبفضل فينيسيوس، فإن 18 من أصل آخر 24 نسخة، ستشهد فوز لاعب من «الليجا»، وهم إلى جانب المذكورين أعلاه، رونالدينيو (برشلونة، 2005)، وليونيل ميسي (برشلونة، 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021).

وبالمجمل، سيحقق لاعب من «الليجا» الفوز للمرة 25، متقدماً على الدوريين الإيطالي والإنجليزي معاً، بإجمالي 24 فوزاً، بواقع 18 للإيطالي، و6 للإنجليزي، فيما حصل الدوري الألماني على 9 جوائز.

وأجمعت المصادر المقربة من ريال مدريد أن فينيسيوس هو المرشح الأوفر حظاً للفوز الليلة، بعدما قدم موسماً مميزاً قاد فيه الفريق للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وسجل بالمجمل 24 هدفاً، وقدَّم 11 تمريرة حاسمة، منها هدف في نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند، وهاتريك في شباك برشلونة في نهائي كأس السوبر.