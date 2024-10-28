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الرياضة

محمد صلاح يكتب التاريخ في «البريميرليج»

محمد صلاح يكتب التاريخ في «البريميرليج»
28 أكتوبر 2024 11:02

معتز الشامي (أبوظبي)
كتب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني لـ«الريدز» أمام أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الإمارات»، وانتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة من «البريميرليج».
ورفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 22 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليفقد الصدارة لصالح مان سيتي المتصدر بـ 23 نقطة، فيما وصل أرسنال للنقطة 18 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أستون فيلا.
وكان هناك العدد من الأرقام والحقائق المهمة من موقعة أرسنال وليفربول، يتصدرها الرقم التاريخي الذي سجله محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.
- نجح صلاح في التقدم للمركز الثامن بالمناصفة مع روبي فاولر، برصيد 163 هدفاً لكل منهما، في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.
- سجل صلاح 10 أهداف، أو أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، أمام 3 فرق مختلفة هي مانشستر يونايتد، ووستهام يونايتد، وأرسنال.
- يحتل محمد صلاح المركز الثالث بين قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في شباك أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 هدفاً، من بينهم هدف واحد بقميص تشيلسي، خلفاً لـ هاري كين (14 هدفاً)، واين روني (12 هدفاً).
- أصبح بوكايو ساكا أصغر لاعب في أرسنال يسجل 50 هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهدف الأول الذي أحرزه للجانرز أمام ليفربول.
- فشل أرسنال في الفوز بمباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ليلة رأس السنة الجديدة في عام 2023 ضد وستهام وفولهام، كما فشل الجانرز في الفوز بمباراتين من أصل أربع مباريات على أرضهم في الدوري، والتي سجلوا فيها أولاً هذا الموسم (فاز 2، وتعادل 2).
- سجل أرسنال 27 هدفاً من كرات ثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي باستثناء ركلات الجزاء؛ وهو أكبر عدد من الأهداف مقارنة بأي فريق آخر في هذه الفترة، كما أن أهدافه الـ21 بالرأس هي أيضاً أكبر عدد من الأهداف من أي فريق آخر في المسابقة منذ بداية الموسم الماضي.
- شارك بوكايو ساكا بشكل مباشر في 10 أهداف في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ما بين 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة؛ وهو أقل عدد من المباريات للاعب في أرسنال يصل إلى أكثر من 10 أهداف في موسم واحد منذ سيسك فابريجاس في 2009-10 أهداف بـ 6 مباريات.

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