4 منتخبات عربية في نهائيات «كأس آسيا للناشئين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقررة بالسعودية 2025، مشاركة 4 منتخبات عربية تشمل إلى جانب «الأخضر» المستضيف، الإمارات متصدر «المجموعة الثامنة» في التصفيات، واليمن متصدر «المجموعة التاسعة»، بجانب منتخب عُمان المتأهل من بوابة «أفضل الثواني».

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات 2025، بختام مشوار التصفيات، والتي شهدت إقامة 19 مباراة في «الجولة الأخيرة»، في المجموعات العشر، والتي شهدت مشاركة 42 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات في أعقاب انسحاب منتخب لبنان.

وقضى نظام التصفيات بتأهل المتصدر في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النسخة العشرين من نهائيات البطولة القارية، لتنضم إلى منتخب السعودية الفائز باللقب مرتين عامي «1985، 1988»، والمتأهل تلقائياً كونه مستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1992.

ونجح «الأبيض الإماراتي» في تصدر ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2.

ويمثل التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025 بالسعودية، الأول لـ «أبيض الناشئين» منذ آخر ظهور في النهائيات القارية في نسخة الهند في العام 2016، قبل أن يغيب عن نهائيات 2018 بعد الانسحاب من التصفيات، فيما طال الإلغاء نسخة نهائيات 2020، والتي تأهل إليها «الأبيض»، وذلك بداعي جائحة «كورونا»، فيما أخفق «الأبيض» في التأهل لنهائيات النسخة الماضية بالبحرين 2023.

في المقابل، جاء تأهل منتخب اليمن بتصدره ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لفيتنام، و3 من ثلاث مباريات لميانمار، ونقطة لقيرغيزستان، فيما جاء تأهل المنتخب العُماني عبر بوابة أفضل الثواني، بعد حصده وصافة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، والتي تصدرها منتخب طاجيكستان برصيد 9 نقاط، مقابل 3 لسنغافورة، في حين بقي رصيد جوام خالياً من النقاط.

وضمت قائمة المتأهلين إلى النهائيات، إلى جانب الرباعي العربي «السعودية، الإمارات، اليمن، وعُمان»، منتخبات، كوريا الشمالية، أفغانستان، كوريا الجنوبية، تايلاند، أوزبكستان، اليابان، أستراليا، إضافة إلى المتأهلين من أفضل الثواني منتخبات الصين، فيتنام، إيران، وإندونيسيا.