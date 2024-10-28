أتلتيكو مدريد..أخطأ قلب الدفاع فخسر الفريق النقاط



مدريد (أ ف ب)

مني أتلتيكو مدريد بهزيمة ثانية في غضون خمسة أيام، وأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وجاءت هذه المرة بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال بيتيس 0-1 في المرحلة الحادية عشرة.

ودخل فريق العاصمة مباراته في الأندلس، وهو يسعى إلى استعادة التوازن، بعد سقوطه القاسي الأربعاء على أرضه أمام ليل الفرنسي 1-3 في ثاني هزيمة له من أصل ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

لكن انتهى الأمر بفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بتلقي الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري بسبب هدف تلقاه منذ الدقيقة الرابعة بالخطأ في مرماه من قلب دفاعه الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيس.

وبعد الهزيمة الأولى لمدربه سيميوني في المواجهة الثالثة عشرة مع نظيره التشيلي مانويل بيليجريني، تجمد رصيد أتلتيكو عند 20 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي حسم الـ«كلاسيكو» السبت بفوز كاسح في معقل ريال مدريد حامل اللقب، وثاني الترتيب 4-0.

وفي المقابل، رفع بيتيس بانتصاره الخامس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس مباشرة خلف أتلتيكو، وذلك بانتظار مباراة الاثنين بين ريال مايوركا، وأتلتيك بلباو (17 نقطة لكل منهما).