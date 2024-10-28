«يو إف سي 308» في أبوظبي تُبهر العالم

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وصف تقرير «يو إف سي» مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، نسخة نزالات «يو إف سي 308»، والتي احتضنتها العاصمة أبوظبي بصالة «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، مساء السبت، بكونها واحدة من أكثر الفعاليات المنتظرة في عام 2024، والتي حققت كل التوقعات.

وذكر التقرير، أن نزالات «يو إف سي 308» شهدت ظهوراً لافتاً للأبطال، من خلال الأداء المميز لعدد من الأسماء نجحوا في صنع لحظات لا تُنسى أشعلت أجواء الليلة التي تصدرها إيليا توبوريا بنجاحه في الدفاع عن لقب وزن الريشة، بالفوز بالضربة القاضية على المصنف الثاني ماكس هولواي، بجانب الظهور المميز لخامزات شيماييف، والمرشح الواعد في الوزن المتوسط شارا ماجوميدوف.

ومثلت «بطولة يو إف سي 308»، مسك ختام لـ «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي تنظمه «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع «يو إف سي»، والذي تضمن برنامجاً حافلاً بفعاليات النزال والتجارب الترفيهية، خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر.

وشهد «أسبوع أبوظبي للتحدي»، عودة فعاليات «يو إف سي» إلى العاصمة، مع بطولة يو إف سي 308، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة.

وتضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي» بطولة محاربي الإمارات، والتي شهدت مشاركة كوكبة من نجوم النزال من المنطقة في مركز أدنيك أبوظبي، وبطولة أبوظبي إكستريم في نسختها السادسة في مبادلة أرينا.

وشملت الفعاليات عقد مؤتمر صحفي، ومراسم احتفالية، مع وجود نجوم الرياضة العالميين إلى جانب جماهيرهم، في سلسلة من التدريبات المفتوحة، استعداداً للبطولة، وتجربة مشجعي يو إف سي في ياس باي.