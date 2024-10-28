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الرياضة
إصابة نجم السلة الأميركي ستيفن كوري بالتواء في كاحل القدم
إصابة نجم السلة الأميركي ستيفن كوري بالتواء في كاحل القدم
28 أكتوبر 2024 12:11
نيويورك (أ ب)
أصيب نجم السلة الأميركي ستيفن كوري في كاحل قدمه اليسرى، خلال الربع الثالث من المباراة التي خسرها فريقه جولدن ستيت واريورز أمام لوس أنجلوس كليبرز، بنتيجة 104/ 112 في دوري المحترفين، وبعدها فشلت محاولاته في استكمال اللقاء.
وعاد كوري إلى الملعب في الربع الرابع، قبل أن يغادره مجدداً، بعد 13 ثانية، بسبب التواء في الكاحل أثناء محاولة هجومية بالقرب من مقاعد بدلاء فريقه جولدن ستيت واريورز، ليغادر إلى غرفة خلع الملابس وهو يعرج. من جانبه، قال ستيف كير، مدرب الفريق: «إن كوري سيخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي للوقوف على حجم إصابته في كاحل القدم اليسرى».
وقال كير: «إنه بخير، وأكد أن الإصابة بسيطة، فهو يبدو أنه تعرّض لالتواء في الكاحل أكثر من مرة، فهو يعتقد أن الآلام بسيطة، ولكن من الواضح أن الأمر مقلق». وسجل كوري الفائز بلقب أفضل لاعب مرتين وصاحب الرقم القياسي في الرميات الثلاثية بالدوري الأميركي للمحترفين 18 نقطة لفريقه منها، أربع ثلاثيات مع ست تمريرات حاسمة، وثلاث متابعات قبل إصابته في الكاحل.
ويخوض النجم الأميركي البالغ من العمر 36 عاماً موسمه السادس عشر في دوري السلة للمحترفين، وسبق أن تعرّض لأكثر من إصابة على مستوى كاحل القدمين.
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