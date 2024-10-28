«فرسان القمة».. سرعة وجماعية بنسبة 75%



عمرو عبيد (القاهرة)

انفرد شباب الأهلي بقمة دورينا، للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي، بـ«علامة كاملة» وسلسلة انتصارات متتالية وخط هجوم هو الأقوى، وبات الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في أي مباراة، بعد مرور 6 جولات، ليواصل ظهوره المتميز في دوري أدنوك للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت تتويجه في موسم 2022/2023، و«وصافة» 2023/2024.

65 %

أظهر «الفرسان» شراسة واضحة في الفترات الثانية من المباريات، حيث سجّل لاعبوه 65% من الأهداف خلال الأشواط الثانية، بينها العودة من التأخر في النتيجة وتحقيق الانتصار في مباراتين، وكان ربع الساعة الأخير بالإضافة إلى «+90»، الفترة الأكثر غزارة تهديفية من جانبه، حيث هز الشباك خلالها بنسبة 30% من إجمالي الأهداف، في حين أحرز 35% منها في الأشواط الأولى، وكانت نهاياتها الأكثر تهديفاً أيضاً بواقع 20% من الحصاد الكامل.



55 %

وقدّم «العملاق الأحمر» أداءً هجومياً متوازناً إلى حد كبير، بعدما هز الشباك عبر الأطراف 11 مرة بنسبة 55%، مقابل 45% لأهداف العمق الهجومي، بإجمالي 9 أهداف، وكان الفارق ضئيلاً جداً بين الجبهتين اليُمنى واليُسرى، حيث سجّل عبر الأولى 5 أهداف مقابل 6 من الثانية، وبرز في ذلك الأمر «الثُنائي» فيديريكو كارتابيا ويحيى الغساني، إذ صنع الأول 3 أهداف عبر الطرف الأيمن، مقابل «2 أسيست» من الثاني خلال الجبهة اليُسرى.



90 %

وجاءت أهداف شباب الأهلي بواقع 90% من تسديدات داخل منطقة الجزاء، مقابل 10% خارجها، ومال الفريق لإحراز الأهداف عبر «الحركة»، إذ قدّمت الهجمات من اللعب المفتوح 15 هدفاً، بنسبة 75%، مقابل 25% لأهداف الركلات الثابتة، وأنتجت الركلات الركنية منها 3 أهداف، مقابل 2 عبر ركلات الجزاء، ويتصدر «الفرسان» قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف عبر الركلات الركنية، وبالطبع هو الأغزر تسجيلاً من داخل منطقة «الـ6 ياردات»، بإجمالي 5 أهداف.



60 %

ويحتل فريق «القلعة الحمراء» المرتبة الثالثة من حيث متوسط نسبة الاستحواذ بين فرق دورينا، بنسبة 56%، إذ يجمع بين «تكتيك» الهجوم المنظم وفرض السيطرة وامتلاك الكرة، وبين أسلوب الإيقاع السريع والضغط العالي، بجانب استخدام «المرتدات» بنفس الكفاءة، وهو ما يظهر أكثر من خلال تسجيله 60% من الأهداف عبر الهجمات السريعة، بينها 3 أهداف من الهجوم المنظم سريع الإيقاع، و5 أهداف من هجمات مرتدة، بينها واحدة أنتجت ركلة الجزاء التي فاز بها على «الملك»، وهدفان عبر الضغط العالي وانتزاع الكرة بسرعة من دفاعات المنافسين.



75 %

أسلوب اللعب الجماعي يفرض نفسه على أداء «الفرسان»، بإحرازه 75% من الأهداف عبر التمريرات الحاسمة بين لاعبيه، حيث استخدم 13 لاعباً في تسجيل وصناعة الأهداف، يتصدرهم سردار أزمون الذي شارك في 35% من أهداف الفريق، ويأتي فوق قمة هدافيه بـ6 أهداف، بجانب صناعة هدف واحد، كما يظهر كارتابيا وبالا بقوة في تلك القائمة، حيث سجل كل منهما وصنع 25% من الأهداف، إذ أحرز كارتابيا هدفين وصنع 3، مقابل هدف واحد من بالا و4 «أسيست».



