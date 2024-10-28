أمستردام بطل الجولة العالمية لـ «السلة الثلاثية» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج فريق أمستردام الهولندي بالجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية (أبوظبي 2024)، بعد فوزه في المباراة النهائية على ميامي الأميركي 21-14، واختتمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، على مدار يومي 26 و27 أكتوبر، بمشاركة 14 فريقاً، من 12 دولة، في الملعب الذي صمم خصيصاً لاستضافة المنافسات على كورنيش أبوظبي، بعد مباراة تفوق فيها لعباً ونتيجة رغم تأخره، إلا أنه تمكن من الفوز بها، قبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة.

وعادت البطولة العالمية إلى أبوظبي، لتؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة، وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة في الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.

وتسلم الفريق الهولندي جائزة البطولة البالغة 40 ألف دولار، بحضور كل من طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وإجناسيو سوريانو مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من القيادات الرياضية، والجماهير الغفيرة التي استمتعت بالمنافسات المثيرة بين نخبة من ألمع نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، والأبطال الأولمبيين.

وهنأ طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، فريق أمستردام على فوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية، والمنافسة القوية من جانب الفريقين وسط تشجيع وحماس الجماهير.

وقال الهاشمي: «مرة أخرى، نشكر كل من أسهم في البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي لكرة السلة».

ونال الهولندي وورثي دي يونج من فريق أمستردام لقب أفضل لاعب في البطولة، وتسلّم جائزته من الدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز الفلبيني ديفيد كارلوس بمسابقة «دانك كونتست»، وتسلم جائزته البالغة 4 آلاف دولار أميركي من عادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية البالغة جائزتها 500 دولار، ديجان مايستروفيتش نجم فريق UB الصربي، وتسلّم جائزته من زينب عبدالرحمن محمد رئيس قسم المسطحات المائية في بلدية مدينة أبوظبي.

ووفرت البطولة العديد من الأنشطة الممتعة في منطقة المشجعين المخصصة، التي تضمنت شاحنات الطعام وألعاب الآركيد والجوائز المميزة، وقدمت الجولة العالمية إجمالي جوائز مالية بقيمة 160 ألف دولار، منها 40 ألف دولار للبطل، و30 ألف دولار للوصيف، و22 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.