اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات جولف «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى «التصفيات النهائية» لجولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتحتضنها الدولة عبر بطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، وذلك بعد ختام بطولة «جينيسيس»، التي أقيمت في مدينة إنشون في كوريا الجنوبية، وحصد لقبها اللاعب المحلي بيونج أن.

وبحسب التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، تحددت قائمة أفضل اللاعبين هذا الموسم، مع مشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً في التصفيات النهائية التي تنطلق بإقامة بطولة بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً.

وحقق بيونج أن، الفوز أمام جماهير بلاده في بطولة «جينيسيس» في كوريا الجنوبية، بعد تفوقه في الجولة الفاصلة على مواطنه تيم كيم، وهما اللذان تساويا في نهاية الجولات الأربع الرئيسية برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ويعتبر هذا أول ثاني فوز يحققه اللاعب أن في جولة دي بي ورلد، منذ نيله لقب بطولة بي إم دبليو بي جيه أيه في عام 2015، وتحديداً منذ 9 أعوام، و156 يوماً.

واستفاد عدد من اللاعبين من هذه البطولة، للدخول في قائمة أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي»، ومنهم الجنوب أفريقي كاسي جارفيس، الذي تقدم للمركز 59، والدنماركي نيكولاي هوجارد الذي أصبح بالمركز 67.

وتضم روزنامة جولة «دي بي ورلد» للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».

وسيكون الترقب في النهائيات الختامية، لجوائز مالية إضافة تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار، مخصصة لأصحاب المراكز الـ 10 الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي»، والتي يتصدرها حالياً الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، بإجمالي 4532 نقطة، ليضمن جائزة مالية إضافية تبلغ مليوني دولار على الأقل.

وشهد الموسم الحالي إقامة سلسلة دولية على مدار روزنامة جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات مع سلسلة «التصفيات الختامية».