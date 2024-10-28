لمن تبتسم «الكرة الذهبية» 2023-2024؟



أنور إبراهيم (القاهرة)

ساعات قليلة، ويتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2023-2024، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، حيث ينتظرعشاق كرة القدم بلهفة معرفة لمن تبتسم الجائزة في هذه النسخة، من بين 30 مرشحاً أجادوا على مستوى أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

وللمرة الأولى منذ أكثرمن عقدين من الزمان، يختفي اسم النجمين «الأسطوريين» الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن احتكر النجمان الفوز بها لسنوات طويلة في الألفية الثالثة، 8 مرات لميسي و5 مرات لرونالدو.

وأبرز المرشحين للفوز بالجائزة في هذه النسخة، وفقاً للتسريبات التي نجحت بعض الصحف والمواقع الرياضية العالمية في الحصول عليها، الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي أسهم بصورة كبيرة وفعالة في إنجازات ناديه في 2023-2024، بالحصول على بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري أبطال أوروبا، والسوبرالأوروبي، والسوبرالمحلي.

وذهبت بعض التسريبات التي حصلت عليها صحيفة ماركا الإسبانية إلى حد القول بأن إدارة المجلة أخطرت بالفعل فينسيوس بأنه الفائز، لتكون المرة الأولى في تاريخه لاعباً، إذا تأكدت هذه التسريبات مساء الاثنين في الحفل الكبير الذي يقام على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، للإعلان عن الفائز بها.

يذكر أنه إلى جانب مجلس تحريرالمجلة، يشارك في التصويت 173 صحفياً من مختلف دول العالم، ويتم تقييم اللاعبين على أساس الأداء الفردي على مدارالموسم (الأهداف، والألقاب، والمهارات) والأداء الجماعي، والمساهمة في إنجازات الفريق، والسلوك الشخصي للاعب، ومسيرته الرياضية.

تأسست جائزة الكرة الذهبية في 1956، وكانت مقصورة على اللاعبين الأوروبيين فقط، واعتباراً من 1995، أصبحت مفتوحة أمام جميع اللاعبي الذين يلعبون في أوروبا بصرف النظر عن جنسياتهم، حيث فاز بها وقتها النجم الليبيري جورج وياه، وفي 2007، تم توسيع نطاق الجائزة، بحيث يمكن منحها لأي لاعب في العالم.