الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لمن تبتسم «الكرة الذهبية» 2023-2024؟

لمن تبتسم «الكرة الذهبية» 2023-2024؟
28 أكتوبر 2024 13:45


أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
فينسيوس: نعم أنا الفائز بالكرة الذهبية!
الكرة الذهبية.. فينيسيوس يحطم أرقاماً قياسية لـ«الريال» و«الليجا»

ساعات قليلة، ويتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2023-2024، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، حيث ينتظرعشاق كرة القدم بلهفة معرفة لمن تبتسم الجائزة في هذه النسخة، من بين 30 مرشحاً أجادوا على مستوى أنديتهم ومنتخبات بلادهم.
وللمرة الأولى منذ أكثرمن عقدين من الزمان، يختفي اسم النجمين «الأسطوريين» الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن احتكر النجمان الفوز بها لسنوات طويلة في الألفية الثالثة، 8 مرات لميسي و5 مرات لرونالدو.
وأبرز المرشحين للفوز بالجائزة في هذه النسخة، وفقاً للتسريبات التي نجحت بعض الصحف والمواقع الرياضية العالمية في الحصول عليها، الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي أسهم بصورة كبيرة وفعالة في إنجازات ناديه في 2023-2024، بالحصول على بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري أبطال أوروبا، والسوبرالأوروبي، والسوبرالمحلي.
وذهبت بعض التسريبات التي حصلت عليها صحيفة ماركا الإسبانية إلى حد القول بأن إدارة المجلة أخطرت بالفعل فينسيوس بأنه الفائز، لتكون المرة الأولى في تاريخه لاعباً، إذا تأكدت هذه التسريبات مساء الاثنين في الحفل الكبير الذي يقام على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، للإعلان عن الفائز بها.
يذكر أنه إلى جانب مجلس تحريرالمجلة، يشارك في التصويت 173 صحفياً من مختلف دول العالم، ويتم تقييم اللاعبين على أساس الأداء الفردي على مدارالموسم (الأهداف، والألقاب، والمهارات) والأداء الجماعي، والمساهمة في إنجازات الفريق، والسلوك الشخصي للاعب، ومسيرته الرياضية.
تأسست جائزة الكرة الذهبية في 1956، وكانت مقصورة على اللاعبين الأوروبيين فقط، واعتباراً من 1995، أصبحت مفتوحة أمام جميع اللاعبي الذين يلعبون في أوروبا بصرف النظر عن جنسياتهم، حيث فاز بها وقتها النجم الليبيري جورج وياه، وفي 2007، تم توسيع نطاق الجائزة، بحيث يمكن منحها لأي لاعب في العالم. 

 

الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية
فينيسيوس جونيور
ميسي
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
تتويج الفائزين في «بطولة بولو السيدات الخيرية»
الرياضة
تتويج الفائزين في «بطولة بولو السيدات الخيرية»
اليوم 16:00
«أوريون».. نموذج ذكاء اصطناعي أقوى 100 مرة من «GPT-4»
التعليم والمعرفة
«أوريون».. نموذج ذكاء اصطناعي أقوى 100 مرة من «GPT-4»
اليوم 15:53
مجموعة موانئ أبوظبي ضمن أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات
اقتصاد
151 مليار درهم مساهمة «موانئ أبوظبي» في ناتج الإمارات
اليوم 15:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©