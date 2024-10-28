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الرياضة

منتخب السنوكر يشارك في بطولة العالم

منتخب السنوكر يشارك في بطولة العالم
28 أكتوبر 2024 14:00


دبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات في منافسات بطولة العالم للسنوكر، التي تنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، وينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر.

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وتضم تشكيلة منتخب الإمارات 3 لاعبين هم، محمد الجوكر، وأحمد شهاب، ويشاركان في مرحلة التصفيات ضمن 64 لاعباً من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى محمد شهاب، الذي يشارك في مرحلة النهائيات مباشرة، اعتباراً من الأول من نوفمبر، ضمن نخبة نجوم العالم من المتأهلين بشكل مباشر، بإجمالي 48 لاعباً.

ومن المقرر أن يتأهل من مرحلة التصفيات 16 لاعباً فقط، ينضمون إلى 32 لاعباً موزعين من قبل الاتحاد الدولي.

السنوكر
منتخب السنوكر
اتحاد السنوكر والبلياردو
بطولة العالم للسنوكر
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