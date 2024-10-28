نهيان بن مبارك يتوج أبطال كأس الإمارات للجولف



العين (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي بطولة كأس الإمارات للجولف، بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة، ووجه التهنئة للفائزين، وثمن المشاركة الكبيرة بهذا الحدث الكبير الذي جمع أكثر من 200 لاعب من حول العالم احتضنتهم الدولة.

جاء ذلك عقب تتويجه الفائزين في ختام منافسات بطولة كأس الإمارات بنسخته الأولى التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون والرعاية مع بنك أبوظبي (إتش إس بي سي)، بمشاركة لاعبي 50 اتحاداً من حول العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الحرص على ترجمة دعم القيادة الرشيدة، بما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة، وخاصة بالبنية التحية لكافة الألعاب الرياضة، والتي حفزت نجوم ومشاهير الرياضة حول العالم للتواجد بالمحافل الرياضية التي تحتضنها الإمارات، ومن بينها رياضة الجولف، وهذا يسهم في رعاية شبابنا ورياضيينا، وبالتالي الإسهام في تنمية المجتمع.

وأشاد معاليه برياضة الجولف وغيرها من الألعاب التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والدولية، منوهاً إلى أن رياضة الجولف تحقق عاماً بعد عام انتشاراً واسعاً بين الشباب وتطور مستواها بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات، وفرض أبناء وبنات الإمارات وجودهم على منصات التتويج بكل جدارة واستحقاق، وهو أمر يحسب لاتحاد الجولف.

شهد حفل الختام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، ونجيب أحمد بوشيري، رئيس الفروع والثروة في بنك إتش إس بي سي بالإمارات، وخالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعضو مجلس الإدارة وليد العطار، ومدير عام الاتحاد أكرم سكيك.

وعلى صعيد النتائج، شهدت منافسات فئة الكبار على مستوى المواطنين فوز اللواء عبدالله السيد الهاشمي بـ 155 ضربة، والمركز الثاني خالد الشامسي 166 ضربة، والمركز الثالث للاعب سلطان عبد العلي 172 ضربة.

وفي منافسات الفئة الوطنية للسيدات، فازت بالمركز الأول اللاعبة انتصار ريش «151 ضربة»، والمركز الثاني في البلوشي «164 ضربة»، والمركز الثالث للاعبة عليا القبيسي «155 ضربة».

وفي منافسات فئة الرجال على كأس الإمارات فاز بالمركز الأول سام مولان 139 ضربة، والمركز الثاني للاعب أحمد سكيك 142 ضربة، والمركز الثالث للاعب جونثان سيلفاراج 142 ضربة.

وفي منافسات فئة النخبة للرجال فاز بالمركز الأول الأسترالي كوبي كاروثيرز بـ 202 ضربة، وفي نخبة السيدات تفوقت التايلاندية برايم براشمكرون بـ 206 ضربات.