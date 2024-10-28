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الرياضة

128 دولة في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

128 دولة في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي
28 أكتوبر 2024 15:00

دبي (الاتحاد)
تستعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي للانطلاق في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في ملعب «ذا سيفنز»، وستشهد 3 أيام من الفعاليات المميزة التي تناسب كافة فئات المجتمع، في حدث يتميز بأنه أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط. 
وتحمل البطولة بنسختها هذا العام عنوان «عطلة نهاية الأسبوع لهذا العام»، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية على مدى نهاية أسبوع حافلة بالتشويق والمنافسة، مع مشاركة أكبر تشكيلة من الرياضيين العالميين ونخبة من الفنانين والمشاهير، بالإضافة إلى توفيرها لخدمات الضيافة الرفيعة والواعدة، مع مشاركة 128 دولة في خمس رياضات مختلفة، إلى جانب الرجبي السباعي تشمل كرة الشبكة ورياضات اللياقة وتنس البادل. 
ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 80 ألف مشاركاً من الإمارات وجميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» لعام 2024-2025، بعد النجاح المميز للنسخة السابقة التي شهدت حضور أكثر من 6000 مشارك و560 فريقاً من كافة المستويات والأعمار من 32 دولة. 
وتتنوع الأنشطة الرياضية التي ستخلق تجربة ممتعة للجمهور، حيث تشمل بطولة الكريكيت التي تقدمها شركة «دلسكو» والتي تشهد توسعاً عاماً تلو الآخر، بالإضافة إلى جذبها لنخبة من فرق الهواة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب بطولة كرة الشبكة التي تقدمها شركة «نخيل لإدارة المجتمعات»، حيث توفر منطقة مكونة من 4 ملاعب والتي تم تجديدها حديثاً للاعبين والجمهور، متضمنة نطاقاً واسعاً من الأنشطة الترفيهية. 

 

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