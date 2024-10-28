مدرب الشارقة يسأل: هل لا يوجد حكم آخر؟



معتصم عبدالله (دبي)

تزينت مباراة شباب الأهلي وضيفه الشارقة، في قمة «الجولة السادسة» لدوري أدنوك للمحترفين، على «استاد راشد» معقل «الفرسان» بشعار حملة «زايد وراشد»، والتي جاء إطلاقها بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ «يوم العلم» و«عيد الاتحاد الـ 53».

وانتزع شباب الأهلي في مواجهة القمة، صدارة ترتيب الدوري بعدما نجح في إلحاق الخسارة الأولى بضيفه الشارقة 2-1، وسجل ثنائية «الفرسان» سردار أزمون في الدقيقة 55، وكارتابيا من «ركلة جزاء» في الدقيقة 87، فيما أحرز «البديل» جويلهرم سوسيجان هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 97، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تراجع «الملك» لمركز الوصافة برصيد 15 نقطة.

شهدت المواجهة الجماهيرية أحداثاً مثيرة، بعدما أشهر الحكم أحمد سالم خلفان البطاقة الحمراء 4 مرات، من بينها ثلاث حالات طرد خارج الملعب للثنائي سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي «المستبدل»، ومايد محسن مصبح الحارس البديل للشارقة أثناء وجوده على دكة البدلاء، بجانب الروماني كوزمين مدرب «الملك»، قبل أن يشهر البطاقة الرابعة في وجه الحارس عادل الحوسني بعد تصديه لكرة خارج منطقة الجزاء.

من جانبه أبدى الروماني كاتلين نيكولا، المدرب المساعد للشارقة، دهشته من قرارات حكم المباراة، وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «لا أود التركيز على الأحداث المصاحبة للمباراة، ولكن سؤالي عن الحكم أحمد سالم خلفان الذي أدار آخر 4 مباريات لفريقي أمام شباب الأهلي.. هل لا يوجد حكم آخر؟».

وأدار أحمد سالم خلفان آخر ثلاث مواجهات جمعت «الفرسان» و«الملك»، وشهدت المباريات الثلاث فوز شباب الأهلي، بداية بمباراة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2023- 2024 بنتيجة 4-3، ومباراة الدور الثاني في الدوري للموسم الماضي والتي انتهت لمصلحة «الأحمر» بنتيجة 3-1، وصولاً إلى المباراة الأخيرة ضمن الجولة السادسة للدوري والتي تفوق فيها شباب الأهلي 2-1.