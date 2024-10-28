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الرياضة

«العميد» يُكرر «الريمونتادا» للمرة الثانية

«العميد» يُكرر «الريمونتادا» للمرة الثانية
28 أكتوبر 2024 16:30

علي معالي (أبوظبي)
نجح النصر في العودة للانتصار من جديد، من خلال «ريمونتادا» في جولتين متتاليتين بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما قلب تأخره أمام البطائح 1-3، في الجولة السادسة، إلى انتصار مثير 4-3، ثم في الجولة لخامسة تأخر «العميد» أمام عجمان بهدف في الدقيقة 29، ليعود بتحقيق ثلاثية مثيرة جعلته يخرج فائزاً 3-1.
وفي المباراتين الأخيرتين، حضر المهاجم الكبير على مبخوت في مشهدين رائعين في كل مباراة، حيث سجل في مرمى البطائح هدفين، وكذلك في مرمى عجمان، ليقود فريقه إلى انتصارين مهمين والوصول إلى الهدف رقم 223، ليستمر أسطورة هدافي دوري المحترفين في تأكيد موهبته الرائعة، ووصل النصر بهذا الفوز إلى النقطة 12.
وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتقدم البطائح 2-0، وعاد النصر في الشوط الثاني، وقلص النتيجة بهدف برأسية البديل الإيطالي مانولو جابياديني، ليكون هذا ثاني هدف رأسي فقط لجابياديني في دوري أدنوك للمحترفين بين 13 هدفاً سجلها في البطولة و11 هدفاً سجلها بقدمه اليسرى، وذلك منذ انضمامه لفريق النصر من الموسم الماضي.
وعبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب فريق النصر عن سعادته بالنتيجة النهائية للمباراة وتحقيق التفوق رغم تأخر البداية، وقال: «هذا أكبر دليل على عقلية اللاعبين الرائعة، ورغبة الانتصار، خاصة أننا لعبنا أمام منافس عنيد، وظل يدافع طوال المباراة معتمداً على الهجمات المرتدة فقط».
وأضاف: «الشوط الأول كان سيئاً بالنسبة لنا، ورغم عصبية الأداء خلاله، أخبرت اللاعبين بأن لدينا الجودة والقدرة لتعويض خسارة الشوط الأول، والتغييرات التي جرت بالفريق صنعت الفارق وجعلتنا في النهاية نحقق ما نريده، ولابد من توجيه الشكر للاعبين على ما قدموه على مدار شوطي المباراة، وتم تغيير طريقة اللعب بالمباراة بعد الأحداث التي جرت بطرد لاعب من الفريق المنافس، كما أن خروج ألفارو دي أوليفيرا مهاجم البطائح أراح لاعبي فريقي».

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