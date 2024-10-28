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الرياضة

«سلة دبي» يهزم سيبونا الكرواتي 102-74

«سلة دبي» يهزم سيبونا الكرواتي 102-74
28 أكتوبر 2024 14:19

أبوظبي (الاتحاد)
حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً كبيراً خارج أرضه، بتغلبه على فريق سيبونا الكرواتي بنتيجة 102-74، ليرفع سجله في دوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي (ABA) إلى خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة.
وأشاد يوريكا جوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بأداء الفريق المتميز، حيث سيطر بكل قوة على المباراة التي أقيمت في زغرب، من بدايتها إلى نهايتها.
وبعد أن سجل أحمد دوفيريوجلو رميتين حرتين في أول 13 ثانية، تابع الفريق بأعلى مستوى، لينهي الربع الأول من المباراة بفارق كبير 35-17، ليصبح فريق دبي أحد الفرق القليلة التي سجلت أكثر من 30 نقطة في ربع واحد من اللعب هذا الموسم.
وبحلول نهاية الربع الثالث، كان فريق دبي متقدماً بفارق 29 نقطة، حين وصلت النتيجة إلى 81-52، واستمر في الهجوم، متجاوزاً حاجز 100 نقطة في وقت متأخر من الربع الأخير بفضل سلتين لجاكوري ويليامز من داخل المنطقة، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الفريق الشاب التي يتخطى فيها حاجز 100 نقطة.
وسجل النجم السابق في الدوري الأميركي للمحترفين، ديفيس بيرتانز، أعلى عدد من النقاط في المباراة، بواقع 17 نقطة، حيث نجح في إحداث الفارق الأكبر من خارج القوس، مع تسجيل 5 من 8 محاولات (62.5%) من خارج منطقة الثلاث نقاط. 
وبعد الفوز على سيبونا، تمكن فريق دبي من احتلال المركز الثاني في الترتيب خلف بارتيزان موزارت، الذي يلتقي معه في العاشر من نوفمبر المقبل.
ويتجه فريق دبي في المباراة القادمة أيضاً للعب خارج أرضه يوم 2 نوفمبر عندما يسافر إلى مونتينيجرو لخوض المباراة السابعة في مواجهة فريق ستودنتيسكي سنتر ديربي.

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