تتويج الفائزين في «بطولة بولو السيدات الخيرية»



دبي (الاتحاد)

حصد فريق AM-PBS، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، لقب الكأس الرئيسية لمنافسات «بطولة السيدات الخيرية للبولو»، بفوزه على منافسه أوربيس 5-4، فيما حصد فريق المهاجمون الورديون الكأس الفرعية على حساب فريق وريورز الوردي الذي حل ثانياً.

وتعد النسخة الحالية السادسة على التوالي لـ «بطولة السيدات الخيرية للبولو»، والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بالشراكة مع «مؤسسة الجليلة».

وأعقب نهاية المنافسات، تتويج داليا سيف، مديرة التسويق في نادي بيفرلي هيلز للبولو، الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني، فيما حصلت ساندرا شنايدر على لقب أفضل لاعبة، ونالت باوتي جائزة أفضل مهر بقيادة كيم روش.

من جانبه، أشاد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بما حققته بطولة السيدات الخيرية والتي تقام بصورة سنوية، والتي يعقبها مزاد خيري لدعم وتوعية السيدات في مواجهة سرطان الثدي».