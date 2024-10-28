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الرياضة

شرطة دبي تقبض على لقب الرماية في دورة ألعاب السيدات

شرطة دبي تقبض على لقب الرماية في دورة ألعاب السيدات
28 أكتوبر 2024 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
حصدت فرق شرطة دبي المراكز الأولى في بطولة الرماية، التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وفاز الفريق المكون من رقية مكي وروضة محمد مالكي من شرطة دبي بالمركز الأول، بعد تحقيقهن نتيجة 70 -8 مقابل الفريق المكون من ندى الخطيب، وعالية البلوشي من شرطة دبي الذي جاء في المركز الثاني، وحل الفريق المكون من مريم عباس، وأسماء الكمدي من شرطة دبي في المركز الثالث، بعد تحقيقهن نتيجة 46 – 27 مقابل الفريق المكون من فاطمة فولادي، وحليمة سبيل من شرطة دبي، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 80 فريقاً من منتسبات المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة خضن منافسات قوية فيما بينهن للحصول على المركز الأول.
وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 8 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينغ، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية، وتقام جميع المنافسات، خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب، أو الخروج المبكر من العمل.
ويتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة. 

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