فينسيوس: نعم أنا الفائز بالكرة الذهبية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كانت المشاجرة التي وقعت بين الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وجابي متوسط ميدان برشلونة في نهاية مباراة الفريقين بـ «كلاسيكوالأرض» في الجولة 11 للدوري الإسباني، وراء كشف نجم «السامبا» عن نفسه، وإعلانه في غمرة حماسه وتحديه لجابي، أنه الفائز فعلاً بالكرة الذهبية لموسم 2023-2024.

فما هي الحكاية؟

بعد احتكاك مباشر بين جابي وفينسيوس في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين في «سانتياغو برنابيو»، تبادل النجمان حديثاً غير ودي بالمرة، إذ إن نجم البارسا بادرفينسيوس قائلاً: 4-0,4-0، معايراً إياه بنتيجة المباراة.

وحسب برنامج «تشيرينجيتو» بالتلفزيون الإسباني، فإن فينسيوس الذي كان في حالة من الإحباط الشديد نتيجة الهزيمة الثقيلة، لم يستطع أن يكتم سراً لايعرفه أحد سواه، وهو أنه الفائز بالكرة الذهبية.

ورد فينسيوس على جابي قائلاً: أنا ذاهب إلى باريس لكي أُتوج بالكرة الذهبية.. نعم نعم.. يوم الاثنين سأفوز بالكرة الذهبية.

وهنا تدخل موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، متسائلاً: هل ما قاله فينسيوس عين الحقيقة؟، وقال: الإجابة الحاسمة سوف تُعرف مساء اليوم، وعلى أية حال، فإن رد فينسيوس يتفق مع ما تردد طوال الأيام الأخيرة عن أنه فعلاً هو الفائز بالكرة الذهبية، لأنه كان أبرز المرشحين الـ 30 الذين حددتهم المجلة الفرنسية للاختيار من بينهم، بحكم ما حصل عليه من ألقاب مع ريال مدريد «الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي والسوبرالمحلي»، إضافة إلى ما يتمتع به من موهبة حقيقية، ومهارات غير عادية شهد بها القاصي والداني، ومنهم لاعبو برشلونة الغريم التقليدي للريال.