مانشستر يونايتد يقيل تن هاج ويستعين موقتا بفان نيستلروي



لندن (أ ف ب)

قرر مانشستر يونايتد التخلي عن مدربه الهولندي إريك تن هاج بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الإثنين.

وقال يونايتد «ترك إريك تن هاج منصبه كمدرب للفريق الأول... عُيّن إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس كاراباو (الرابطة) عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024. نحن ممتنون لإريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل».

وتابع «سيتولى (الهولندي) رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب موقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بانتظار تعيين مدرب دائم».

وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مني بها يونايتد الأحد أمام مضيفه وست هام 1-2، مكتفيا بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات.

ويجد يونايتد نفسه في المركز الرابع عشر بعد 9 مراحل، برصيد 11 نقطة وبفارق 12 عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، فيما اكتفى بثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى في مسابقة «يوروبا ليج».

ويأمل فان نيستلروي الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين 2001 و2006 وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاج، أن يخرج «الشياطين الحمر» من كبوتهم خلال فترة توليه المسؤولية موقتا.

ولن يحظى ابن الـ48 عاما بالكثير من الوقت كي يعيد الروح إلى الفريق إذ أن يونايتد مدعو لمواجهة ليستر سيتي الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف تشلسي الأحد في الدوري الممتاز.



