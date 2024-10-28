العين يتحدى الأهلي بطموح التفوق «الآسيوي» في «إنتركونتننتال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يحل العين بطل دوري أبطال آسيا، ضيفاً على الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة المرتقبة، على استاد القاهرة، عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك في الدور الثاني من كأس القارات للأندية 2024 «الإنتركونتننتال»، والتي ستكون للفوز بأول ألقاب الأدوار الإقصائية للبطولة، وهو لقب كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

حيث كان العين قد أقصى بطل أوقيانوسيا والمحيط الهادي فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول، ليتأهل لملاقاة بطل أفريقيا، في تكرار لمواجهة «الزعيم» أمام حامل لقب القارة السمراء في نسخة 2018 بالإمارات، ولكن وقتها شارك العين بالبطولة بصفته ممثل الدولة المستضيفة، وكان حامل لقب أفريقيا هو الترجي التونسي، وفاز العين بثلاثية وقتها، في تلك النسخة التي شهدت وصوله إلى النهائي كأول فريق «عربي آسيوي» يحقق ذلك الإنجاز وخسر أمام ريال مدريد، ليحل وصيفاً في المحفل العالمي على مستوى الأندية.



وتكتسب تلك المواجهة أهمية خاصة لـ«الزعيم»، الباحث عن نجاحات خارجية بعد التعثر المحلي بتعادل أمام دبا الحصن في الدوري، حيث سيكون هدف كتيبة العين تأكيد التفوق، وإثبات الجدارة أمام الفرق الأفريقية في المشاركة الثانية للفريق بالبطولة، بينما سيواجه فريقاً متمرساً في اللعب بمونديال الأندية، وسبق له الوصول للترتيب الثالث، ونيل برونزية البطولة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تركيز الجهاز الفني للعين بقيادة الأرجنتيني كريسبو، على استخراج مواطن القوة والضعف في مستوى الأهلي الذي تواجد في العاصمة أبوظبي للعب السوبر المصري، وحرص كريسبو، خلال المحاضرات النظرية على شرح آلية اللعب المنتظرة في لقاء اليوم، وأهمية استغلال الفرص أمام «المارد الأحمر» بالقاهرة، في ظل الحضور الجماهيري المتوقع، وطالب كريسبو من لاعبيه ضرورة اللعب بحذر دفاعي، لاسيما في الشوط الأول، على أمل وضع الضغوط على صاحب الأرض والجمهور، ومحاول الانقضاض على المرمى بهجمات منظمة هدفها هز شباك محمد الشناوي، حارس الأهلي، وعدم الاندفاع للأمام دون تأمين دفاعي طوال 90 دقيقة بشكل عام.

ويتوقع أن يلعب العين مباراة متوازنة، خاصة في ظل جاهزية عناصر الخطورة، وعلى رأسهم سفيان رحيمي المتوقع أن يكون الورقة الرابحة في المباراة، بالإضافة إلى عودة مايتوس بالاسيوس للوسط الهجومي، ووجود لابا كودجو الهداف، فضلاً عن عودة كل من ايريك، وبندر الأحبابي، ويحيى نادر للتشكيلة المنتظرة مساء اليوم.

ويرغب كريسبو في تسجيل هدف على طريقة «القاضية»، حيث شدد في محاضرته الفنية على أهمية المبادرة بالتسجيل، للسيطرة على مجريات اللعب في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها الأهلي، بالإضافة للصلابة الدفاعية للاعبيه.

وستكون تلك هي المواجهة الأولى بين الفريقين تاريخياً، مساء اليوم باستاد القاهرة في البطولة العالمية، والتي سيكون لها أثرها الكبير على كلا الفريقين فيما هو قادم من مشوار المنافسات المحلية والقارية على حد سواء.

فيما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن بأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فيحصل على مليون دولار.

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بطاقة المباراة:

الأهلي - العين

كأس القارات للأندية «إنتركونتننتال»

الملعب: استاد القاهرة

التوقيت: 21:00 توقيت الإمارات