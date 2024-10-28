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الرياضة

ريال مدريد يقاطع حفل جوائز الكرة الذهبية

ريال مدريد يقاطع حفل جوائز الكرة الذهبية
28 أكتوبر 2024 19:15


مدريد (أ ف ب)
قرر ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المقرر مساء اليوم الاثنين، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، وفق ما أعلن.
وقال عملاق العاصمة الإسبانية «إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال كفائز. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح بأن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، وريال مدريد لن يكون موجوداً حيث لا يتم احترامه». 

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فينيسيوس جونيور
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