شرطة أبوظبي يحصد لقب «بطولة تاكتيكال جيم للياقة البدنية»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريقا شرطة أبوظبي (أ) و(ب) بالمركزين الأول والثاني للرجال في بطولة «تاكتيكال جيم للياقة البدنية التي أُقيمت في الظفرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم فريق ديزرت ستورم، وبمشاركة 140 لاعباً من 36 فريقاً لكلا الجنسين.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات الجولة الأولى، بحضور محمد خلفان الهاملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المارينا القابضة.

وفي بقية النتائج فاز فريق «رابترز» بالمركز الثالث، للرجال، بينما شهدت فئة السيدات، فوز فريق «ذا جيرلز» بالمركز الأول، وحل فريق «آيرون كوين» في المركز الثاني، وفريق «ديزرت ستورم ووريارز» في المركز الثالث.

وثمن عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي التعاون والدعم لمجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم مختلف بطولات اللياقة البدنية، مؤكداً أنه يساهم بنقلة نوعية مضافة للياقة البدنية في الدولة، مشيداً بجهود عضوي اللجنة المنظمة إبراهيم الشامسي وتوفيق شاكر، وفريق المحكمين وفريق «ديزرت ستورم»، لجهودهم الكبيرة التي ساهمت في إنجاح البطولة.

بدوره، وصف أحمد عبدالله آل علي، عضو لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد البطولة، بأنها ظهرت قوية بفضل الإمكانات البدنية للاعبين واللاعبات، وساهم التعاون المشترك والتنظيم الدقيق، بأن تظهر المنافسات بشكل رفيع المستوى، وبما يساهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية.