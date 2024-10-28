300 فارس في نهائي قفز الحواجز بأبوظبي



أبوظبي (وام)



يشارك فرسان قفز الحواجز، عمر المرزوقي وعبدالله المري وعلي الكربي، في «نهائي لونجين» 2024، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، ويبلغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم، ويضم 300 فارس وفارسة في 8 فئات.

وأكد محمد الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، أن البطولة تنطلق عصر الجمعة المقبل بعدما تم تأجيلها من أبريل الماضي إلى هذا الموعد لضمان الأجواء المحفزة وبعد نهاية الاستعدادات الخاصة بفرسان دولة الإمارات في المعسكرات الخارجية، ومن أجل مشاركة أكبر عدد منهم بعد تجهيز خيولهم.

وقال الفارس عمر المرزوقي، إن مشاركتهم في بطولة «أوليفا الدولية» لقفز الحواجز بإسبانيا لفئتي نجمتين وثلاث نجوم خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر الحالي عززت درجة الاستعداد المطلوبة، لاسيما بعد النتائج المميزة لفرسان الإمارات في المنافسات الدولية الماضية.