الإثنين 28 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 فارس في نهائي قفز الحواجز بأبوظبي

300 فارس في نهائي قفز الحواجز بأبوظبي
28 أكتوبر 2024 20:30

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الفروسية» يرصد 3 ملايين درهم جوائز لبطولة الإمارات لقفز الحواجز
6 فرسان يمثلون الإمارات في «دولية مصر»


يشارك فرسان قفز الحواجز، عمر المرزوقي وعبدالله المري وعلي الكربي، في «نهائي لونجين» 2024، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، ويبلغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم، ويضم 300 فارس وفارسة في 8 فئات.
وأكد محمد الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، أن البطولة تنطلق عصر الجمعة المقبل بعدما تم تأجيلها من أبريل الماضي إلى هذا الموعد لضمان الأجواء المحفزة وبعد نهاية الاستعدادات الخاصة بفرسان دولة الإمارات في المعسكرات الخارجية، ومن أجل مشاركة أكبر عدد منهم بعد تجهيز خيولهم.
وقال الفارس عمر المرزوقي، إن مشاركتهم في بطولة «أوليفا الدولية» لقفز الحواجز بإسبانيا لفئتي نجمتين وثلاث نجوم خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر الحالي عززت درجة الاستعداد المطلوبة، لاسيما بعد النتائج المميزة لفرسان الإمارات في المنافسات الدولية الماضية.

قفز الحواجز
دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
منتجع الفرسان الرياضي
اتحاد الفروسية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
الترفيه
جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في «قمة الإبداع للشباب» بالقاهرة
اليوم 21:00
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
الرياضة
300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان
اليوم 20:59
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تنظم فعاليات متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2024
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©