منتخب الجوجيتسو يحتفظ بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة على التوالي

هيراكليون (الاتحاد)

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للدولة على صعيد رياضة الجوجيتسو، تمّكن منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» من الحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو في فئة الكبار للعام الخامس على التوالي، خلال المنافسات التي أُقيمت بمدينة هيراكليون باليونان في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

نجح اللاعب حمد عيسى البلوشي في تحقيق ذهبية وزن 60 كجم في منافسات الباراجوجيتسو.

من جانبه، أهدى محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، موضحاً أن دعم القيادة المتواصل لأبناء وبنات الوطن يشكّل الحافز الأبرز لكل نجاح إماراتي قاري أو عالمي، وأنها تنير برؤيتها الطريق نحو تحقيق التميّز على الأصعدة كافة.

وأثنى الظاهري على تميز لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، مشيداً بأدائهم في المنافسات، ومواصلة مسيرة الإنجازات الدولية، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم في هذه الرياضة، كما ثمّن ما قدمه الجهاز الفني من جهود استثنائية مع اللاعبين طوال الفترة الماضية، مؤكداً أن المعسكرات التدريبية المكثفة التي أقيمت استعداداً للبطولة أثمرت عن نتائج طيبة تمثلت في تطور مستوى أداء اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات.

وقال الظاهري: «استطاع أبطالنا حصد العديد من المكاسب خلال البطولة، وتنافسوا مع نخبة أبطال العالم، ونجحوا في حصد 9 ميداليات ملوّنة ضمن منافسات فئة الكبار وميدالية ذهبية في فئة الباراجوجيتسو، ما يعكس حسهم العالي بالمسؤولية، وأنهم أهل للتحدي، حيث لمسنا طوال النزالات قدراً هائلاً من العزيمة، والإصرار على تحقيق النصر. ونثق بأن الأيام القادمة ستحمل المزيد من الإنجازات التي سيسطرها أبناؤنا وبناتنا، مدفوعين بدعم القيادة الرشيدة وشغفهم برياضة الجوجيتسو، وإصرارهم الذي لا يرضى بديلاً عن الصدارة».

وقال حمد عيسى البلوشي، الفائز بذهبية وزن تحت 60 كجم فئة الباراجوجيتسو: «أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة واتحاد الجوجيتسو، والذين لطالما كانوا لنا خير سند وعون، وزودونا بكل ما نحتاج إليه لتحقيق المجد. وأتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ لأن الجوجيتسو ليست مجرد رياضة، وإنما هي أسلوب حياة ووسيلة ساعدتني على تحقيق ذاتي».

وعلى مدى ثلاثة أيام، نجح أبناء وبنات الوطن في اعتلاء منصة التتويج، مع عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات أكثر من مرة، ونجح في تحقيق الذهب عمر السويدي، وخالد الشحي، في فئة الكبار، وحمد عيسى البلوشي في فئة الباراجوحيتسو، فيما حقق الميداليات الفضية بلقيس الهاشمي، وزايد الكثيري، ومحمد السويدي، ونال كل من عائشة الشامسي، وميثاء شريم ومهدي العولقي وسعيد الكبيسي الميدالية البرونزية.