300 رياضي في جولة اليوم العربي للدراجة بخورفكان



الشارقة (الاتحاد)

شهدت خورفكان منافسات جولة اليوم العربي للدراجة ضمن احتفالات الاتحاد العربي للدراجات بهذه المناسبة الذي تصادف الثلاثين من أكتوبر من كل عام بمشاركة 300 رياضي من محبي رياضة الدراجات الهوائية.

انطلقت الفعالية من شلال خورفكان لمسافة قرابة 10 كلم بحضورالشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة عضو مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية الأمين العام لاتحاد الدراجات، والدكتور أشرف إمام رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وأحمد حسن النقبي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، وسالم الشحي المدير المالي بالاتحاد العربي، والمستشار إسماعيل الحوسني أمين عام الاتحاد العربي للدراجات.

وأعرب الشيخ فيصل بن حميد القاسمي عن سعادته بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهدتها الفعالية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للدراجات، ما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الرياضة والاهتمام بالأنشطة المجتمعية خاصة رياضة الدراجات التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تروج للنشاط البدني والحفاظ على البيئة.

وثمن الدكتور ياسر عمر الدوخي المشاركة المميزة لمحبي رياضة الدراجات في الحدث الذي أكد أن إقامته في خورفكان تعبر عن المكانة الكبيرة للرياضة في الإمارة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص.