سحب قرعة «خليجي 26» بالكويت 9 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 26، يوم التاسع من نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء قرعة البطولة، التي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير المقبلين.

ويستضيف فندق والدورف أستوريا الكويت، مراسم القرعة المنتظرة بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومسؤولي الاتحاد، بجانب وفود المنتخبات الثمانية المشارِكة، ونجوم الكرة الخليجية.

وتضاعفت وتيرة الاستعدادات في الكويت تمهيداً لاستضافة حفل قرعة البطولة، من خلال استمرار الاجتماعات التنسيقية بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم واللجنة العليا المنظمة، ومن المقرر أن تعقد لجان البطولة اجتماعاتها على هامش القرعة، لاعتماد رؤسائها والأعضاء ووضع برامج عملها للمرحلة المقبلة.

وتُعد النسخة 26 للبطولة الخليجية، هي الرابعة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة 8 منتخبات تشمل إلى جانب الإمارات، الكويت «المستضيف»، قطر، اليمن، عُمان، السعودية، البحرين، والعراق.

وتُقام بطولة كأس الخليج على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى هي مرحلة المجموعات، والمرحلة الثانية هي خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية، وتعتمد قرعة البطولة توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف «الكويت» وبطل النسخة الأخيرة «العراق» على رأسي المجموعتين.

ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الدور النصف النهائي، على أن يقابل المتصدر في المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور النصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز بها باللقب.