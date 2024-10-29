الفائزون والفائزات بجوائز الكرة الذهبية

-أفضل لاعب: الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)
-أفضل لاعب واعد (جائزة ريمون كوبا): الإسباني لامين جمال (برشلونة الاسباني)
- أفضل مدرب: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)
-أفضل ناد (رجال): ريال مدريد الإسباني
-أفضل هدّاف (جائزة غيرد مولر: الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
-أفضل حارس (كأس ليف ياشين): الأرجنتيني ايميليو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)
- أفضل عمل انساني (جائزة سقراطس): الإسبانية جينيفر هرموسو (برشلونة)
-أفضل لاعبة: الاسبانية ايتانا بونماتي (برشلونة)
-أفضل مدربة (سيدات): الانجليزية ايما هايز (منتخب الولايات المتحدة)
- أفضل ناد (سيدات): برشلونة (اسبانيا)