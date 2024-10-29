رودري «جهاز الكمبيوتر»: الكرة الذهبية انتصار لرمزية خط الوسط



باريس (أ ف ب)

تُوج لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري، بجائزة الكرة الذهبية بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، خلال مراسم الحفل الذي اقيم في باريس وطغى عليه مقاطعة نادي ريال مدريد لاقتناعه بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة المرموقة.

وتفوق رودري على ثلاثي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام وداني كارباخال.

وقال رودري الذي صعد الى منصة التتويج على عاكزين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب طوال الموسم الحالي «انه يوم مميز بالنسبة الي، لعائلتي ولبلادي، أحاول تطوير نفسي كل يوم من أجل الارتقاء بمستواي».

وتابع «أعتقد ان هذه الجائزة لا تكرس فوزي فحسب، لكنها ايضا فوز العديد من اللاعبين الإسبان امثال انييستا وتشافي (لم يحرزا اللقب). انه انتصار للكرة الإسبانية ولرمزية لاعب خط الوسط».

وبات رودري ثالث لاعب إسباني يحرز الجائزة المرموقة بعد الفريدي دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريس عام 1960.

ولعب رودري (28 عامًا) دورا رئيسيا في احراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للموسم الرابع تواليا، وتم اختياره أفضل لاعب في كأس أوروبا 2024 بعد ان ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب اسبانيا باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

جاء قرار منح جائزة أفضل لاعب في العالم للاعب خط الوسط بمثابة مفاجأة نوعا ما حيث كان فينيسيوس جونيور، الفائز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، المرشح الابرز في الاونة الاخيرة. وعلى الرغم من أن اللجنة المنظمة للجائزة ارتأت اضفاء السرية هذه المرة على اعلان هوية الفائز، يبدو ان الخبر تسرب الى نادي ريال مدريد بعدم فوز فينيوسيس وبالتالي قرر مقاطعة الحفل.

لقي رودري الاشادة من مدربه في سيتي ومواطنه بيب جوارديولا الذي قال عنه قبل فترة «في مركزه هو الأفضل. يمكنه فعل كل شيء. الجودة، يقرأ المباراة، عقليته، وهو جاهز دائما».

واضاف «يجيد القيام بأشياء كثيرة.. لديه حضوره وقوته الجسدية، انه لاعب كامل» واصفا اياه باللاعب الذي «لا يمكن استبداله في الفريق».

بالإضافة إلى قدراته في التمرير وحصد الكرة في وسط الملعب، يتمتع لاعب أتلتيكو مدريد السابق أيضًا بموهبة تسجيل الأهداف الحاسمة لكل من النادي والمنتخب. فقد منح هدفه مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2023، لكنه سجل أيضا أهدافًا هامة لإسبانيا، مثل هدف التعادل في مباراة دور الـ16 في كأس أوروبا 2024 ضد جورجيا.

وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا بمساهمة كبيرة من نجم خط الوسط «لدينا رودري، وهو جهاز كمبيوتر مثالي، يدير كل شيء، كل اللحظات بطريقة رائعة، إنها مساعدة كبيرة للجميع».

ويلعب رودري دورا محوريا في الفرق التي يدافع عن الوانها، وخير دليل على اهميته بأن مانشستر سيتي تعرض لآخر 4 هزائم في الدوري المحلي عندما كان رودري غائبا. لم يخسر رودري في آخر 52 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي سلسلة تمتد منذ فبراير 2023. ويتصدر سيتي حاليا الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه تلقى ضربة قوية عندما تعرض رودري لإصابة في الرباط الصليبي سيجبره على الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

حصل رودري، على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بعد تتويجه مع اسبانيا باللقب، وأحرز في صفوف فريقه لقب بطل الدوري الإنجليزي.