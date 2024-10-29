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الرياضة

نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!

نجوم ريال مدريد يُعارضون «ذهبية رودري»!
29 أكتوبر 2024 10:52

باريس (د ب أ)
أثارت جائزة الكرة الذهبية التي تم منحها للإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حالة من الارتباك وخيبة الأمل بين لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني الحاليين والسابقين.
ويرى نجوم الريال أن الجائزة، التي منحتها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، كان ينبغي أن تذهب لفينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الملكي، الذي حل بالمركز الثاني في الترتيب خلف رودري.
ولم يسافر أي ممثل عن ريال مدريد إلى حفل توزيع الجوائز، الذي جرى في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد الإعلان عن أن الجائزة المرموقة لن يحصل عليها الجناح البرازيلي.
وألمح فينيسيوس جونيور نفسه إلى أنه لا يتفق مع النتيجة، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سأقدم 10 أضعاف مجهودي إذا كان يتعين علي ذلك، إنهم غير مستعدين».
وفي بيان نشرته صحيفة «إل بايس» الإسبانية، ذكر النادي الأبيض: «من الواضح أن الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد، الريال لا يذهب إلى حيث لا يتم احترامه».
وحصد رودري الجائزة، التي قام بالتصويت عليها صحفيون في استطلاع رأي نظمته مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فيما حل فينيسيوس جونيور وزميلاه في ريال مدريد جود بيلينجهام وداني كارفاخال في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.
ووصف الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، التصويت بأنه «سياسة كرة قدم» وكتب على حسابه في منصة «إكس» بجوار صورة له مع فينيسيوس جونيور: «أخي أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تقول غير ذلك».
من جانبه، نشر الألماني توني كروس، الذي اختتم مسيرته الناجحة مع ريال مدريد، وأعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً في صيف العام الحالي، صورة على حسابه بتطبيق «إنستجرام» إلى جانب فينيسيوس، وعلق عليها بجملة «الأفضل».

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