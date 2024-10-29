فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي «الياسات» و«القفاي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي «الياسات» للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، و«القفاي» للمحامل لفئة 22 قدماً، المقرر انطلاقهما، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الياسات للرياضات البحرية التراثية في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويقام المهرجان، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ويستمر التسجيل للمشاركة في السباقين حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، ويحدد موعد انطلاقتهما وفق الأحوال الجوية التي تسمح بذلك.

ويقدم المهرجان أيضاً العديد من المسابقات البحرية والرياضة التراثية والحديثة، سباق القوارب الشراعية الحديثة فئة الأوبتمست والليزر، كما يتضمن سباق التجديف الواقف لفئتي 1 كلم تحت عمر 16 سنة، و2 كلم فوق 16 سنة.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن أنشطة وفعاليات مهرجان الياسات تتضمن العديد من السباقات والفعاليات التراثية منها، سباق الياسات 60 قدماً، الذي يجمع نخبة النواخذة والبحارة، والقفاي 22 قدماً، الذي يستقطب البحارة الشباب، مشيداً بتجاوب الملاك وحرصهم على مشاركة محاملهم في كل سباقات المناسبات الوطنية والمهرجانات التراثية.

وأصاف: فريق العمل المكلف بتنظيم السباقين ينفذ الترتيبات الفنية واللوجستية بأعلى المعايير التنظيمية من أجل ضمان سلامة المشاركين، وإنجاح السباقين.

ورصد لمهرجان الياسات، جوائز تبلغ نحو 6 ملايين درهم، ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور الرياضات البحرية التراثية بصفته عنصراً من شأنه أن يعكس جهود الدولة في الحفاظ على التراث الإنساني الثقافي غير المادي، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، وصون العديد من المرتكزات الأصيلة التي من شأنها أن تعزز الهوية الوطنية في المجتمع المحلي والعربي على حد سواء، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة بارزة للثقافة.