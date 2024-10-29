الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي «الياسات» و«القفاي»

فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي «الياسات» و«القفاي»
29 أكتوبر 2024 11:44

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقي «الياسات» للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، و«القفاي» للمحامل لفئة 22 قدماً، المقرر انطلاقهما، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الياسات للرياضات البحرية التراثية في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويقام المهرجان، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.
ويستمر التسجيل للمشاركة في السباقين حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، ويحدد موعد انطلاقتهما وفق الأحوال الجوية التي تسمح بذلك.
ويقدم المهرجان أيضاً العديد من المسابقات البحرية والرياضة التراثية والحديثة، سباق القوارب الشراعية الحديثة فئة الأوبتمست والليزر، كما يتضمن سباق التجديف الواقف لفئتي 1 كلم تحت عمر 16 سنة، و2 كلم فوق 16 سنة.
وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن أنشطة وفعاليات مهرجان الياسات تتضمن العديد من السباقات والفعاليات التراثية منها، سباق الياسات 60 قدماً، الذي يجمع نخبة النواخذة والبحارة، والقفاي 22 قدماً، الذي يستقطب البحارة الشباب، مشيداً بتجاوب الملاك وحرصهم على مشاركة محاملهم في كل سباقات المناسبات الوطنية والمهرجانات التراثية.
وأصاف: فريق العمل المكلف بتنظيم السباقين ينفذ الترتيبات الفنية واللوجستية بأعلى المعايير التنظيمية من أجل ضمان سلامة المشاركين، وإنجاح السباقين.
ورصد لمهرجان الياسات، جوائز تبلغ نحو 6 ملايين درهم، ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور الرياضات البحرية التراثية بصفته عنصراً من شأنه أن يعكس جهود الدولة في الحفاظ على التراث الإنساني الثقافي غير المادي، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، وصون العديد من المرتكزات الأصيلة التي من شأنها أن تعزز الهوية الوطنية في المجتمع المحلي والعربي على حد سواء، وترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة بارزة للثقافة.

أخبار ذات صلة
مهرجان «الياسات» للرياضات البحرية والتراثية في أبوظبي 6 نوفمبر
«الياسات» مسابقات بحرية وتراثية
الياسات
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
هيئة السياحة
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
ولي عهد أبوظبي يزور مركز إعادة التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة في سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور مركز إعادة التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة في سنغافورة
اليوم 13:17
وفاة الفنان القدير حسن يوسف
الترفيه
وفاة الفنان القدير حسن يوسف
اليوم 13:02
رئيس وزراء فيتنام يزور متحف المستقبل
علوم الدار
رئيس وزراء فيتنام يزور متحف المستقبل
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©