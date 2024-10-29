وزيرة السعادة تشارك في النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت النجمة التونسية أُنس جابر، الملقبة بـ«الفتاة الذهبية» للتنس العربي، مشاركتها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، الحدث الذي سيقا في فبراير المقبل، وذلك بعد تعافيها من إصابة في الكتف أبعدتها عن نصف الموسم تقريباً في جولة هولوجيك 2024 التابعة لرابطة محترفات التنس.

وتُعد جابر واحدة من أنجح اللاعبات، وأكثرهن شعبية في تاريخ التنس العربي، وقد أكدت أنها ستعود لتنافس بقوة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، خلال النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تُقام في الفترة من 1 إلى 8 فبراير، وتُعتبر من فئة 500 نقطة في جولة هولوجيك، وتواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز البطولات.

بعد مشاركتها في بطولة ويمبلدون يوليو الماضي، لم تتمكن جابر من استكمال جدول منافساتها بسبب الإصابة، ما أجبرها على الانسحاب لبقية الموسم. وأعلنت لجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيصها النصف الثاني من عام 2024 لأعمالها الخيرية.

وعبرت أُنس جابر عن سعادتها بعودتها المرتقبة، قائلة: «أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تُعد واحدة من بطولاتي المفضلة في المنطقة، حيث أحظى دائماً بدعم رائع. كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بسبب إصابتي في الكتف، لكنني أتطلع للعودة بكامل لياقتي في 2025، والمشاركة مجدداً في أبوظبي أمام هذا الجمهور الرائع».

وأضافت جابر: «حققت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة نجاحاً لافتاً، مع استمرارها في النمو، واستقطابها مجموعة قوية من اللاعبات كل عام، وأنا متحمسة للمشاركة فيها مرة أخرى».

وعلق نايجل جوبتا، مدير البطولة، على تأكيد مشاركة جابر، قائلاً: «إنها أخبار رائعة أن تؤكد أُنس عودتها مع بداية العام المقبل. نحن نتطلع بحماس لاستقبالها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025».

وتُعد أُنس جابر وصيفة بطولة ويمبلدون مرتين (2022 و2023)، ووصيفة بطولة أميركا المفتوحة لعام 2022، وهي بطلة لفردي السيدات خمس مرات، ضمن جولة هولوجيك لرابطة محترفات التنس. كما وصلت إلى المركز الثاني عالمياً، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها.

وتنضم جابر إلى مجموعة مكونة من 28 لاعبة من أفضل لاعبات الفردي في العالم، و16 ثنائياً في منافسات الزوجي، خلال ثمانية أيام من التنافس والإثارة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025، والتي تُقام بالشراكة مع مبادلة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

في النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في بداية العام الحالي، حصدت إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة والمصنفة الخامسة عالمياً، لقب فردي السيدات، فيما فاز الثنائي بيثاني ماتيك-ساند وسوفي كينين بلقب الزوجي.