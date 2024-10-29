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الرياضة

الدرعي يهنئ «عائلة الجودو» بـ«اليوم العالمي»

الدرعي يهنئ «عائلة الجودو» بـ«اليوم العالمي»
29 أكتوبر 2024 11:50

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو ورؤساء اتحادات الجودو، وعائلة اللعبة في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للجودو، الذي يصادف يوم 28 أكتوبر من كل عام، معرباً عن سعادته بالمشاركة «عبر تقنية الفيديو» في هذه المناسبة، التي ضمت أكثر من 100 رئيس للاتحادات الوطنية الأعضاء من مختلف قارات العالم،
وأشار الدرعي إلى أن عائلة الجودو بشعارها الذي يحمل «قيم رياضة الجودو النبيلة» واحترام مؤسسها، جعلت من يوم 28 أكتوبر من كل عام يوماً أسرياً رائعاً في جميع أنحاء العالم، متمنياً أن يسلط اليوم العالمي للجودو في هذه المناسبة المتجددة الضوء على موضوع «الرفاهية» الاجتماعية والجسدية والعقلية والعاطفية في جميع جوانب حياتنا اليومية، انطلاقاً من «بساط» المنافسة الرياضي التنافسي وخارجه بهدف التغلب على تحديات الحياة اليومية.
وقال: يجد العديد من ممارسي الجودو توازنهم وتناغمهم، من خلال تدريباتهم اليومية، بغض النظر عن كيفية تطورات الحياة اليومية، سواء كان مليئاً بالانتصارات أو التحديات المحفزة للأبطال، لذلك فإن الدخول لبساط اللعب يوفر شعوراً بالتجديد ورغبة الاستمرار، وحينما تغادره دائماً تشعر بمزيد من الحماس، مما كنت عليه عندما وصلت، لذلك يصبح بساط اللعب منزلاً إضافياً، ومساحة للحوار، ويشعر نادي الجودو أو الفريق، وكأنه عائلة إضافية، سواء كنت لاعباً أو مدرباً أو حكماً أو والداً أو جداً للاعب، أو مسؤولاً في هذا المجال ضمن عائلة الجودو، فإن الجميع يجدون مكانهم، ويشعرون بأنهم ينتمون إليه.
واختتم الدرعي: يوم الجودو العالمي، يدعو مجتمع الجودو إلى التفكير في كيفية استمرار ممارستهم في كونها قوة للنمو الشخصي والصحة العقلية والتواصل والمساهمة الاجتماعية، في تجسيد مثالي وأسلوب حياة، انطلاقاً من هذا اليوم العالمي السعيد لمزيد من الرفاهية، والذي يصادف عيد ميلاد مؤسس الجودو، الياباني «جيجورو كانو».

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