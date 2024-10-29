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الرياضة

الشارقة يخوض مباراته مع سباهان في الدوحة

الشارقة يخوض مباراته مع سباهان في الدوحة
29 أكتوبر 2024 12:02

معتصم عبدالله (أبوظبي)
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من التغييرات على ملاعب الجولة المقبلة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ودوري أبطال آسيا 2، حيث يستضيف استاد آل مكتوم، بنادي النصر، مباراة بيرسيبوليس الإيراني والغرافة القطري، في 4 نوفمبر المقبل، بدلاً عن استاد مدينة شهري قدس في إيران.
في المقابل، يخوض الشارقة مباراته أمام سباهان الإيراني، في «المجموعة الثالثة» لدوري أبطال آسيا 2، على استاد حمد بن خليفة في الدوحة، في 5 نوفمبر المقبل، بدلاً من ملعب فولاد شهر.
وتقرر نقل مباراة المجموعة الأولى بين تراكتور الإيراني ورافشان الطاجيكي، إلى استاد ثاني بن جاسم في الريان، بقطر في 6 نوفمبر المقبل، بدلاً من ملعب ياديجار إمام في تبريز.

 

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الشارقة
سباهان
دوري أبطال آسيا للنخبة
استاد آل مكتوم
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