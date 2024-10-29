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الرياضة

العلاقات الإماراتية التركمانية تحلق بـ «جسور الفيتنس»

العلاقات الإماراتية التركمانية تحلق بـ «جسور الفيتنس»
29 أكتوبر 2024 12:14


أبوظبي (الاتحاد)

 

شارك فريق الوثبة في النسخة الثانية من فعالية «Fitness Games» «فيتنس جيم» التي أقيمت تعزيزا للعلاقات الإماراتية التركمانية بالتنسيق مع السفارة الإماراتية في تركمانستان، واحتفالاً بمرور 29 عاماً في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وجمع الحدث الرياضي الاستثنائي 120 رياضياً يمثلون 40 فريقاً، وتحولت الفعالية إلى مناسبة احتفالية رياضية، بشعار «الكل فائز» ورسم المشاركون أجمل لوحة تعكس عمق العلاقات الإماراتية التركمانية.

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حضر اليوم الاحتفالي الرياضي كضيوف شرف الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، ونونايف كاكابايفيتش رئيس جامعة التربية البدنية والرياضة الوطنية التركماني، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع ماكس فيت وجيم لوتس، وفريق الوثبة المجتمعي.
وشمل الحدث تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة واستطاع فريق الوثبة التفوق على الجميع والفوز باللقب في فئة الرجال للعام الثاني على التوالي، وتقدمت إدارة فريق الوثبة بالشكر والتقدير لأحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للوفود المشاركة، ودعم المنافسات الاجتماعية التي تبني جسور تواصل بين الشعوب.
ومما يجدر ذكره أن فريق الوثبة في المنافسة مثل سالم آل علي وأحمد الشحي وماجد خليفة، وتقدم أعضاء الفريق بالشكر والتقدير لسفارة دولة الإمارات في تركمانستان على الحفاوة والتنظيم المميز للحدث بكل تفاصيله وجمع المشاركة الكبير في الفعالية.

 

الدراجات الهوائية
اللياقة البدنية
تركمانستان
الدبلوماسية الإماراتية
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