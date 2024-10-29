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الرياضة

9000 لاعب من 137 دولة في «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجوجيتسو

9000 لاعب من 137 دولة في «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجوجيتسو
29 أكتوبر 2024 13:59

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إغلاق باب التسجيل في مختلف فئات المنافسات التي تستضيفها مبادلة أرينا في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر المقبل، بعد تجاوز العدد المستهدف للمشاركين بأكثر من 1000 طلب، مما يعكس الحماس الكبير والإقبال غير المسبوق على هذه النسخة من البطولة.
وحققّت النسخة الـ 16 من البطولة معدلات تسجيل قياسية غير مسبوقة في فئاتها المختلفة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم، وهو أعلى معدل مشاركة تشهده البطولة منذ انطلاقها عام 2009.
وكانت نسخة العام الماضي من البطولة شهدت مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة، ما يعكس مكانتها العالمية الرائدة والمتنامية باعتبارها المنصة الأبرز والأهم لنخبة اللاعبين من حول العالم.
وتعزز النسخة الأحدث من البطولة مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وتسلط الضوء على دورها الاستراتيجي في دعم استدامة رياضة الجوجيتسو وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في تمكين أبوظبي من ريادة مشهد نمو هذه الرياضة على مستوى العالم. 
ويقول محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مدير البطولة: «تؤكد أرقام التسجيل في النسخة الحالية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أن أبوظبي تواصل نجاحها في جذب واستقطاب أفضل مواهب الجوجيتسو العالمية، والتزامها بتأسيس منصة رياضية رائدة تدعم التميز وتبرز قيمة الرياضة في بناء جسور التواصل بين الثقافات».
ويضيف: «مع ترحيبنا بأكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة، نتوقع أن تكون هذه النسخة من البطولة استثنائية من ناحية التنظيم والمشاركة والتنوع ووفرة المواهب المحلية والعالمية. ولا شك بأن هذه المشاركة القياسية تمثل إنجازاً فريداً ومصدر فخر وإلهام لكل المشاركين».
وتابع: «وصول عدد المشاركين إلى هذا الحد، يجسّد أعواماً من العمل الدؤوب والقيادة الناجحة في تطوير رياضة الجوجيتسو كرياضة تتبنى قيم الشجاعة والانضباط والمثابرة. بطولتنا أصبحت منارة للاعبين من جميع أنحاء العالم، الذين يطمحون إلى المنافسة والفوز بأرفع الألقاب والأوسمة». 

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